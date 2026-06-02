Llega Wendy's a Mendoza, una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas del mundo

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Degasa (o Int Food Services Corp, la firma ecuatoriana que lo adquirió) controla operaciones en Chile y Argentina a través del modelo de franquicias. En marzo había inaugurado su eslabón en el populoso barrio de Mataderos, en Buenos Aires.

Ahora va por más con la apuesta a Cuyo. Una región con muchos fans de la hamburguesa: de hecho, el llamado Mundial de la especialidad en Mendoza reunió a más de 15.000 personas y generó un impacto económico de más de $260 millones.

Las hamburguesas favoritas de Donald Trump

La cadena especializada en hamburguesas, sándwiches y batidos que había estado en Argentina hasta el 2000, volvió en enero de 2012 de la mano del fondo de inversión Desarrollos Gastronómicos (DG). Y 14 años después llega a Mendoza.

Con su desembarco "Wendy's refuerza la expansión de la marca", anticiparon.

Más allá de las acciones de marketing del Trian Found Management, la nave nodriza dentro de cuya órbita está Wendy's, cada tanto la cadena recibe una promoción extra muy particular: la del propio presidente de EEUU, Donald Trump.

En sus extravagantes discursos, donde mezcla conceptos de todo tipo, Trump suele mencionar las hamburguesas de la multinacional yanqui. De hecho, agasajó a equipos de fútbol americano y otros invitados a la Casa Blanca.

Esto en parte se debe, dicen los que saben, a su afinidad política con el empresario Nelson Peltz, copropietario de la cadena y donante de sus campañas políticas.