El Mundial de la Hamburguesa movilizó a 15.000 personas y generó un impacto superior a los $260 millones

mundial hamburguesa mendoza

El primer puesto para la mejor hamburguesa quedó para el negocio sanrafaelino.

Números que impactan

Esta diversidad de locales permitió mostrar la evolución del sector en toda la provincia, traduciéndose en un éxito comercial sin precedentes: se despacharon 17.100 combos, generando una facturación de $188,1 millones solo en el plato principal.

Según los datos oficiales, el gasto promedio por asistente promedió los $17.500, cifra que contempla no solo los combos de hamburguesas, sino también el consumo en food trucks, bebidas y servicios complementarios, que sumaron otros $73 millones a la cuenta final.

Un aspecto clave del éxito fue la sinergia público-privada. Con una inversión total de casi $60 millones, el sector privado financió más del 70% del evento, demostrando la fuerte apuesta de marcas líderes como Simplot, Milkaut y Fay’s Panificados por este formato de festival.

Motor de la economía local

Más allá de lo estrictamente gastronómico, el Mundial de la Hamburguesa se consolidó como un motor económico clave. Su realización demandó un despliegue logístico coordinado de seguridad, tránsito y limpieza que permitió un desarrollo óptimo de las dos jornadas.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas no solo dinamizan el consumo inmediato de hamburguesas, sino que posicionan a Mendoza como un polo de innovación gastronómica, incentivando el empleo en el sector de servicios y fortaleciendo la identidad culinaria de la región ante el mercado nacional.