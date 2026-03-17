La Nave Cultural se transformó este fin de semana en el epicentro de la gastronomía mendocina con la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa. El evento, que ya se perfila como un clásico del calendario provincial, logró una convocatoria récord de 15.000 asistentes, consolidando un crecimiento que atrajo tanto a mendocinos como a turistas.
El Mundial de la Hamburguesa movilizó a 15.000 personas y generó un impacto superior a los $260 millones
La segunda edición de este evento creció un 72% respecto a 2025. Participaron 19 hamburgueserías y marcas líderes del sector. La hamburguesa ganadora es del Sur
El balance final de la edición 2026 arrojó un impacto económico total de $261.296.000, lo que representa un salto del 72% respecto al año anterior.
Con un marcado espíritu federal, el encuentro reunió a 19 hamburgueserías provenientes de 10 departamentos, entre ellas referentes como Bairoleto, Burger Point’s (Las Heras), Cacha’s Food (San Martín), Pez de Montaña (Valle de Uco) y Roux Street (San Rafael).
El primer puesto para la mejor hamburguesa quedó para el negocio sanrafaelino.
Números que impactan
Esta diversidad de locales permitió mostrar la evolución del sector en toda la provincia, traduciéndose en un éxito comercial sin precedentes: se despacharon 17.100 combos, generando una facturación de $188,1 millones solo en el plato principal.
Según los datos oficiales, el gasto promedio por asistente promedió los $17.500, cifra que contempla no solo los combos de hamburguesas, sino también el consumo en food trucks, bebidas y servicios complementarios, que sumaron otros $73 millones a la cuenta final.
Un aspecto clave del éxito fue la sinergia público-privada. Con una inversión total de casi $60 millones, el sector privado financió más del 70% del evento, demostrando la fuerte apuesta de marcas líderes como Simplot, Milkaut y Fay’s Panificados por este formato de festival.
Motor de la economía local
Más allá de lo estrictamente gastronómico, el Mundial de la Hamburguesa se consolidó como un motor económico clave. Su realización demandó un despliegue logístico coordinado de seguridad, tránsito y limpieza que permitió un desarrollo óptimo de las dos jornadas.
Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas no solo dinamizan el consumo inmediato de hamburguesas, sino que posicionan a Mendoza como un polo de innovación gastronómica, incentivando el empleo en el sector de servicios y fortaleciendo la identidad culinaria de la región ante el mercado nacional.