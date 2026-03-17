Con un dólar oficial estable, volvió a subir el blue y bajó el riesgo país

En el caso del blue, recuperó $10 para cerrar a $1.435. Así, la brecha con la divisa formal se extendió a $20.

banco central, plazo fijo (4).jpg El Banco Central aprovechó un dólar estable para completar su 50 compra consecutiva de reservas, pero no le alcanzó

Con un dólar estable, el Banco Central volvió a comprar

En tanto, el barril de petróleo Brent volvió a sobrepasar los U$S100 el barril, en medio de la guerra en Medio Oriente. Un indicio que mantiene en vilo a los mercados, y en Argentina sostiene la presión sobre los precios de los combustibles convirtiéndose en un factor inflacionario que puede tener un correlato en el tipo de cambio.

El Banco Central aprovechó la estabilidad del mayorista y volvió a comprar reservas. Este martes completó 50 ruedas consecutivas pero las reservas no lograron superar los U$S45.000 millones.

Fue durante una rueda en la que el dólar mayorista siguió cotizándose a $1.396, pero más lejos de la banda cambiaria máxima que el organismo fijó en casi $1.634.

Al cabo de la segunda jornada de la semana la entidad monetaria adquirió otros US$73 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Aún con la nueva compra de reservas el Central terminó el día con U$S44.721 millones, luego de haber caído debido a pagos hacia distintos organismos internacionales.

Menos riesgo país y acciones argentinas en alza

En otro día de tensión en los mercados por un conflicto en Medio Oriente que se agudiza, los bonos argentinos anotaron subas generalizadas de hasta el 1% encabezados por el Global 2035, seguido por el Global 2041 (0,8%), el Bonar 2035 (0,8%) y el Bonar 2041 (0,8%).

Por otra parte, el riesgo país cayó a 593 puntos básicos. Así, el indicador que mide JP Morgan tuvo su primer retroceso desde el viernes 23, al cabo de 3 jornadas consecutivas en alza.

A nivel local, el S&P Merval sube 2,1% a 2.660.710,06 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepó 2,5% a 1.812,55 puntos. Los papeles nacionales operaron con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Central Puerto (+4,8%), Transportadora de Gas del Sur (+4,5%) y Pampa Energía (+4,2%).

En Wall Street, los ADRs suben hasta 4,4% de la mano de Pampa Energía, seguido por Transportadora de Gas del Sur (+4%) y Central Puerto (+3,7%).