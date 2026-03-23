Para fortalecer la olivicultura en Mendoza presentaron un plan estratégico

En este marco, autoridades del Ministerio de Producción, junto con la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (CCE Cuyo), la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen), el Emetur, ProMendoza, la Bolsa de Comercio de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el INTA y el INTI, firmaron un acta compromiso para la creación del Consejo Estratégico Olivícola.

olivos olivicultura bodega don bosco.jpeg Los olivos de la Bodega Don Bosco, un espacio histórico de la olivicultura mendocina. Cristian Lozano/Diario UNO.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, explicó que se trata de “un espacio de trabajo donde confluirán todos los actores vinculados al sector, con el objetivo final de crear y poner en marcha el Clúster Olivícola Mendoza”. En ese ámbito, señaló, se abordará la realidad del sector y las necesidades de cada eslabón de la cadena productiva.

“El documento establece objetivos claros: realizar un diagnóstico profundo de la competitividad actual, definir desafíos críticos de mercado y avanzar en la promoción de la actividad con una visión que integre la gestión pública y privada”, agregó el funcionario.

Olivicultura.jpg La producción olivícola local tuvo grandes avances en las últimas décadas. Imagen ilustrativa.

Más sobre el Clúster que impulsa a la olivicultura

Por su parte, el gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, destacó que la firma “trasciende la mera formalidad de un acuerdo” y representa la voluntad de articulación entre los sectores público y privado en torno a una actividad históricamente relevante para la provincia (en esta nota de Diario UNO puede repasarse el largo devenir de los olivos en la región).

“El sector público incluye universidades y organismos gubernamentales, mientras que el privado abarca productores y elaboradores de aceite de oliva y aceituna de mesa. Este paso refuerza un rasgo distintivo de Mendoza: la capacidad de trabajo conjunto y el respeto por la institucionalidad”, afirmó.

Bustos Carra consideró además que, si bien resta avanzar en aspectos operativos, la iniciativa permitirá consolidar “un clúster exitoso” para el desarrollo del sector.

El director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, Marcelo Reynoso, remarcó el valor de la olivicultura tanto en términos productivos como de salud, y señaló su potencial para el crecimiento económico provincial. En ese sentido, destacó el rol del turismo como herramienta para sostener pequeñas producciones, fomentar nuevos emprendimientos y posicionar la calidad del aceite de oliva y la aceituna mendocina.

Reynoso Giménez Sanchez Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico, a titular de ProMendoza, Patricia Giménez y la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sanchez, subrayó la importancia de generar estrategias colectivas frente a los desafíos actuales. “Este ámbito busca actualizar el plan estratégico del sector, impulsar la competitividad y fortalecer la articulación público-privada”, señaló, y reafirmó el compromiso de la universidad en la articulación entre conocimiento, producción y desarrollo.

Desde Asolmen, Cecilia Fernández explicó que el objetivo del consejo es “ordenar al sector y establecer un plan estratégico que funcione como línea de base de trabajo”, destacando la importancia de integrar a distintas entidades para dotar de mayor impulso a la iniciativa.

Finalmente, la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, valoró el trabajo conjunto entre los sectores público y privado y advirtió sobre la necesidad de anticiparse a los desafíos del mercado internacional. “El aceite de oliva es una commodity, por lo que es clave trabajar desde ahora para mejorar la competitividad, especialmente ante el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, sostuvo.

La funcionaria concluyó que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para potenciar el crecimiento del sector y consolidar su posicionamiento en los mercados globales.

Con información del Gobierno de Mendoza y del archivo de Diario UNO.