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El dólar cerró a la baja tras la intervención récord del Banco Central en más de un mes

El dólar perdió $5 para cerrar a $1.415, y el blue tocó $1.425. El dólar mayorista, con su mayor caída en 2 meses a pesar de que el BCRA compró U$S172 millones

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Dentro de la caída generalizada de este viernes 20, el dólar mayorista alcanzó la mayor desde enero.

Dentro de la caída generalizada de este viernes 20, el dólar mayorista alcanzó la mayor desde enero.

Este viernes 20 de marzo el dólar oficial cerró a $1.410, $5 menos, en el Banco Nación. A su vez, el dólar blue, con igual caída, despidió la semana en $1.425 y el mayorista tuvo su mayor baja desde enero pese a la intervención récord del Banco Central desde el 11 de febrero.

Con esos movimientos el mercado cambiario cerró la semana con tendencia a la baja en los dólares paralelos, que consolidó las brechas.

En los bancos, mientras tanto, pese a la caída, varias pizarras concluyeron el viernes más arriba, como el ICBC ($1.415), junto a Supervielle y BBVA ($1.420).

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Este viernes el Banco Central aprovechó la cotización del dólar para hacer su mayor compra de divisas en un mes

Este viernes el Banco Central aprovechó la cotización del dólar para hacer su mayor compra de divisas en un mes

Por su parte, el dólar blue retrocedió de $1.430 a $1.425, su segunda caída consecutiva. Y el dólar mayorista, que el lunes rondaba los $1.400, concluyó la semana en $1.390 tras una merma diaria de $4 y la mayor semanal de los últimos 2 meses .

Cuánto compró el Banco Central y qué pasó con el dólar

Entre los dólares paralelos hubo una sola excepción. Es que mientras el blue y el MEP volvieron a bajar por la mayor oferta de divisas (entre $1421 y $1.425), el Contado con Liquidación cerró arriba de los $1.474 para la venta en promedio.

Pero el comportamiento del mayorista fue al que más se prestó atención. Es que siguió despegándose por debajo de $1.400, y se distanció más del techo de la banda cambiaria a pesar de que el Banco Central adquirió divisas por U$S172 millones.

Fue la mayor compra desde el 11 de febrero. Y si bien sirvió para recomponer las reservas, que llegaron a U$S43.808 y cortaron con 5 caídas consecutivas, no alcanzó a tonificar la cotización.

Antes, el organismo había fijado el tope de la banda en $1.638,52. Con ese valor, la brecha llegó a 17,8%, su máximo nivel desde junio de 2025.

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