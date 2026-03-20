El dólar cerró a la baja tras la intervención récord del Banco Central en más de un mes

Dólar y Banco Central.jpg Este viernes el Banco Central aprovechó la cotización del dólar para hacer su mayor compra de divisas en un mes

Por su parte, el dólar blue retrocedió de $1.430 a $1.425, su segunda caída consecutiva. Y el dólar mayorista, que el lunes rondaba los $1.400, concluyó la semana en $1.390 tras una merma diaria de $4 y la mayor semanal de los últimos 2 meses .

Cuánto compró el Banco Central y qué pasó con el dólar

Entre los dólares paralelos hubo una sola excepción. Es que mientras el blue y el MEP volvieron a bajar por la mayor oferta de divisas (entre $1421 y $1.425), el Contado con Liquidación cerró arriba de los $1.474 para la venta en promedio.

Pero el comportamiento del mayorista fue al que más se prestó atención. Es que siguió despegándose por debajo de $1.400, y se distanció más del techo de la banda cambiaria a pesar de que el Banco Central adquirió divisas por U$S172 millones.

Fue la mayor compra desde el 11 de febrero. Y si bien sirvió para recomponer las reservas, que llegaron a U$S43.808 y cortaron con 5 caídas consecutivas, no alcanzó a tonificar la cotización.

Antes, el organismo había fijado el tope de la banda en $1.638,52. Con ese valor, la brecha llegó a 17,8%, su máximo nivel desde junio de 2025.