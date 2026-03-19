Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Con un dólar estable, el blue cayó por primera vez en la semana y el riesgo país llegó a 620 puntos

El dólar en Banco Nación volvió a cerrar en $1.415 y el dólar blue bajó $5. Qué pasó con el riesgo país y las reservas del Banco Central

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar oficial y el mayorista siguieron estables y el blue volvió a caer, con un riesgo país en alza este jueves 19 de marzo

El dólar oficial y el mayorista siguieron estables y el blue volvió a caer, con un riesgo país en alza este jueves 19 de marzo

Pese a que el dólar oficial volvió a cerrar a $1.415 este jueves 19 de marzo en el Banco Nación en otra jornada estable y de leves caídas como la del dólar blue ($5), el riesgo país volvió a subir para ubicarse arriba de los 600 puntos.

Entre los bancos privados igualmente varias pizarras volvieron a cerrar más arriba, al llegar a $1.420 (Supervielle y BBVA) aunque sin movimientos sustanciales.

Para el dólar blue fue la primera caída de la semana y también la mayor, que lo situó en $1.430. Aún así quedó arriba de otros paralelos como el dólar MEP, que a su vez alcanzó los $1.419,57 tras perder casi $10 en promedio y se distanció del CCL (Contado con Liquidación), cuya cotización superó los $1.470 (-0,17%).

riesgo pais2
Más allá de la estabilidad del dólar, por la volatilidad global asociada a la guerra el riesgo país tuvo otro pico y encarece la deuda argentina

Más allá de la estabilidad del dólar, por la volatilidad global asociada a la guerra el riesgo país tuvo otro pico y encarece la deuda argentina

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.854 para la venta, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, luego de una leve baja.

Qué pasó con el riesgo país y las reservas

El riesgo país volvió a consolidarse por encima de los 600 puntos básicos. Primero al tocar los 614 puntos según la medición de J.P. Morgan, para finalmente alcanzar los 620 pb, en lo que fue la segunda suba consecutiva de la semana.

Ese comportamiento del indicador que encarece el financiamiento para Argentina no impactó en las principales acciones. La mayoría cerró en alza en Wall Street, como BBVA (+6,4%), Edenor (+6%), YPF (+5,3%) y Grupo Supervielle (+4,8%), con excepciones como Corporación América (-3%), Loma Negra (-1,4%), Ternium (-0,6%) y MercadoLibre (-0,4%).

Sin embargo, la volatilidad global a raíz de la guerra, reflejada en un barril de crudo Brent que llegó a superar los U$S119 y en el riesgo país, golpeó a la deuda argentina e hizo caer los principales bonos como el Bonar 2041 (-1,9%).

Y a pesar de la estabilidad cambiaria que llevó al Banco Central a volver a comprar dólares, las reservas no se recuperaron sustancialmente. Mientras el Tesoro aguarda otro pago de U$S1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sigue haciéndose esperar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar