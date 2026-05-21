El dólar minorista volvió a caer y cerró a $1.410 por quinta vez en lo que va del año

dolar argentina Gracias a otra liquidación de divisas del agro que hizo bajar al dólar mayorista, el BCRA completó su 91 rueda consecutiva de compra

Respecto a los dólares bursátiles, el dólar MEP o Bolsa acompañó la corriente bajista y alcanzó los $1.423,74. Un valor que reflejó una merma de 0,46% a lo largo de la rueda.

Qué pasó con el dólar mayorista y la compra de reservas

En sintonía, el dólar Contado con Liquidación, utilizado principalmente para girar fondos de manera legal al exterior, también cedió terreno. La cotización bursátil terminó con variaciones negativas y promedió un valor cercano a $1.480, apenas $6 abajo.

En el sector mayorista, que sirve como termómetro para las grandes operaciones comerciales, la oferta privada se mantuvo muy firme. Este segmento acusó una caída de $7,50 pesos para terminar ofreciéndose en $1.389,50 en su punta vendedora.

A ese precio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha positiva de acumulación de divisas en el mercado único y libre de cambios. La entidad monetaria sumó su 91 jornada consecutiva con saldo a favor gracias a la fuerte liquidación del campo.

En total, el BCRA compró 140 millones de dólares en el segmento de contado a lo largo de este jueves. Con este volumen absorbido, el acumulado de compras oficiales en lo que va del año ya superó los 8.800 millones de dólares.