El dólar minorista volvió a caer y cerró a $1.410 por quinta vez en lo que va del año

En una jornada en la que la caída de las cotizaciones fue generalizada, el dólar oficial perdió $10 antes de cerrar a $1.410, su precio más bajo por quinta vez en lo que va del año. A su vez el dólar blue se retrajo $5 y tocó los $1.425, con lo que la brecha volvió a achicarse.
Para los analistas la tendencia a la baja se debió a otra fuerte liquidación de divisas por parte del sector agropecuario durante la jornada. Y en el caso del dólar blue resultó la segunda caída de la semana.
Por su parte, en otros bancos el comportamiento del dólar oficial minorista estuvo en sintonía con el Nación. Aunque en algunas cerró un poco más arriba, como el ICBC ($1.415) e incluso un poco más arriba ($1.439 en Supervielle).
Respecto a los dólares bursátiles, el dólar MEP o Bolsa acompañó la corriente bajista y alcanzó los $1.423,74. Un valor que reflejó una merma de 0,46% a lo largo de la rueda.
Qué pasó con el dólar mayorista y la compra de reservas
En sintonía, el dólar Contado con Liquidación, utilizado principalmente para girar fondos de manera legal al exterior, también cedió terreno. La cotización bursátil terminó con variaciones negativas y promedió un valor cercano a $1.480, apenas $6 abajo.
En el sector mayorista, que sirve como termómetro para las grandes operaciones comerciales, la oferta privada se mantuvo muy firme. Este segmento acusó una caída de $7,50 pesos para terminar ofreciéndose en $1.389,50 en su punta vendedora.
A ese precio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha positiva de acumulación de divisas en el mercado único y libre de cambios. La entidad monetaria sumó su 91 jornada consecutiva con saldo a favor gracias a la fuerte liquidación del campo.
En total, el BCRA compró 140 millones de dólares en el segmento de contado a lo largo de este jueves. Con este volumen absorbido, el acumulado de compras oficiales en lo que va del año ya superó los 8.800 millones de dólares.