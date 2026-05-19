Con un oficial estable, el dólar blue se despegó $15 en otra jornada de subas generalizadas

Por su parte, el dólar tarjeta, referente para consumos en el exterior y el pago de plataformas, acompañó la tendencia general sin mayores sobresaltos impositivos. La cotización al público en las pantallas oficiales se ubicó al cierre del día en los $1.858,04, incluido 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg Pese a registrar una suba leve, el dólar tarjeta ratificó su condición de ser el más caro del mercado

Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA

Respecto a las bandas cambiarias fijadas para monitorear la flotación del tipo de cambio, los límites operaron dentro de los márgenes previstos. Durante toda la sesión, el Banco Central (BCRA) fijó un piso de $801,55 y un techo de $1.738,49.

De ese modo, con un dólar mayorista que también subió, levemente, sin superar los $1.398, el organismo monetario volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con su 90ª rueda compradora consecutiva. El BCRA adquirió U$S 150 millones para engrosar sus reservas.

Con esta última adquisición, la autoridad monetaria acumula compras por más de 8.200 millones de dólares en lo que va de 2026. Una cifra que le permite cubrir más de 82% de la meta anual de acumulación de divisas proyectada originalmente en 10.000 millones.

De ese modo, el gobierno continuó con su estrategia de absorción de dólares para dar una señal de previsibilidad cambiaria hacia los inversores. Las operaciones se concretaron exitosamente de cara a los próximos compromisos y desembolsos previstos con organismos extranjeros.