Con un oficial estable, el dólar blue se despegó $15 en otra jornada de subas generalizadas

Este martes 19 de mayo volvió a romperse la paridad. Es que mientras el dólar oficial cerró estable en $1.420 para la venta, el resto de las cotizaciones marcó otra tendencia alcista con subas de hasta 1% como en el caso del dólar blue, que llegó a $1.435.
Para el paralelo significó un alza de $15 que alteró el equilibrio con el dólar oficial alcanzado el lunes. Así, quedó cerca del dólar MEP, que también subió hasta ubicarse en los $1.432,59, aunque entre los financieros terminó superado por un dólar CCL (Contado con Liquidación) por encima de los $1.490 al terminar la rueda.
En algunos bancos, el precio del dólar oficial llegó a situarse un poco más abajo, hasta los $1.415 (ICBC) e incluso más arriba, como el caso del Supervielle ($1.440).
Por su parte, el dólar tarjeta, referente para consumos en el exterior y el pago de plataformas, acompañó la tendencia general sin mayores sobresaltos impositivos. La cotización al público en las pantallas oficiales se ubicó al cierre del día en los $1.858,04, incluido 30% de recargo a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA
Respecto a las bandas cambiarias fijadas para monitorear la flotación del tipo de cambio, los límites operaron dentro de los márgenes previstos. Durante toda la sesión, el Banco Central (BCRA) fijó un piso de $801,55 y un techo de $1.738,49.
De ese modo, con un dólar mayorista que también subió, levemente, sin superar los $1.398, el organismo monetario volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con su 90ª rueda compradora consecutiva. El BCRA adquirió U$S 150 millones para engrosar sus reservas.
Con esta última adquisición, la autoridad monetaria acumula compras por más de 8.200 millones de dólares en lo que va de 2026. Una cifra que le permite cubrir más de 82% de la meta anual de acumulación de divisas proyectada originalmente en 10.000 millones.
De ese modo, el gobierno continuó con su estrategia de absorción de dólares para dar una señal de previsibilidad cambiaria hacia los inversores. Las operaciones se concretaron exitosamente de cara a los próximos compromisos y desembolsos previstos con organismos extranjeros.