Precio del dólar este miércoles 20 de mayo: los bancos confirmaron a cuánto lo van a vender

En las últimas semanas, salvo una vez que el dólar tocó los $1.440, el precio de la moneda norteamericana se ha mostrado estable entre valores que van desde los $1.405 hasta los $1.425.

De hecho, en los primeros días de esta semana esa tendencia se ha mantenido y esto ha sido clave para que los bancos comunicaran al Banco Central cuál será el precio del dólar este miércoles 20 de mayo.