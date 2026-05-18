Está confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este lunes 18 de mayo

Tras una semana en la que el precio del dólar tuvo varios vaivenes, los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el valor de la moneda norteamericana este lunes 18 de mayo, cuando se haya abierto la venta al público en general.
Las entidades bancarias comunicaron cuál será el precio del dólar luego de unos días en los que la moneda norteamericana supo acercarse a un valor cercano a los $1.400 y luego subir hasta llegar a los $1.420 y a precios superiores en algunos bancos.
En tanto, en las cuevas se revirtió la tendencia y en el comienzo del lunes 18 de mayo, el dólar blue se conseguirá a un precio más bajo que en los bancos.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 18 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 18 de mayo:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.425
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.423
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1.415
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.407
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.420
Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 18 de mayo
Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad y bajo riesgo.
Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%
No obstante, hay que tener en cuenta que la tasa de interés que ofrece esta inversión es muy diferente a la del plazo fijo en pesos. De hecho, el banco que ofrece el rendimiento más alto para un plazo fijo en dólares es el Banco Nación y es de apenas un 2% anual en depósitos a 30 días.