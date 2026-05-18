Está confirmado el precio que tendrá el dólar en cada banco este lunes 18 de mayo

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A cuánto se venderá el dólar este lunes 18 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 18 de mayo:

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.425

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.423

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1.415

Banco Hipotecario: $1.415

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.407

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.410

Banco de Comercio: $1.420

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Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 18 de mayo

Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad y bajo riesgo.

Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:

Banco Nación (BNA) 2,00%

Banco Provincia 1,50%

BBVA Argentina 1,35%

Banco Ciudad 0,10%

Santander Argentina 0,05%

Banco Galicia 1,255%

Banco Macro 1,75%

ICBC Argentina 0,05%

Banco Hipotecario 1,25%

Banco Credicoop 0,05%

No obstante, hay que tener en cuenta que la tasa de interés que ofrece esta inversión es muy diferente a la del plazo fijo en pesos. De hecho, el banco que ofrece el rendimiento más alto para un plazo fijo en dólares es el Banco Nación y es de apenas un 2% anual en depósitos a 30 días.