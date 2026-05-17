Planes de ahorro: la Corte aceptó definir si 30.000 mendocinos endeudados pierden sus autos

El de suspender un tramo del fallo de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, que favoreció a las 8 automotrices . Puntualmente, el que fijó el plazo límite para negociar las deudas millonarias de los ahorristas a riesgo de perder los vehículos por la ejecución de los créditos prendarios.

Planes de ahorro-Cónclave.jpeg Una de las tantas reuniones de clientes de planes de ahorro en conflicto judicial con 8 automotrices.

El rol de la Suprema Corte en el caso de los planes de ahorro

Dalmiro Garay, director del proceso judicial, se apresta a notificar el orden de votación que corresponderá a cada uno de los supremos.

Aunque el pleno de la Suprema Corte de Justicia no tiene plazo límite para resolver, los ahorristas esperan que haya un pronunciamiento antes del 15 de junio.

A futuro, el máximo tribunal deberá emitir un fallo definitivo acerca del pleito.

Planes de ahorro: el fallo que motivó el reclamo en la Corte

Hace un mes, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el fallo de primera instancia que en 2024 había favorecido a los clientes de planes de ahorro con el recálculo de las deudas en base al IPC (Índice de Precios al Consumidor) desde 2018 en adelante y a una rebaja de 14% del valor móvil (o precio de lista) de los vehículos 0 kilómetro hasta 2018 por considerarlo "abusivo".

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El Tribunal de apelación convalidó el valor móvil fijado por las automotrices al considerarla una cláusula de precio "clara" y regulada por la Inspección General de Justicia (IGJ).

También revocó la naturaleza colectiva de la demanda judicial por consumo, tras lo cual cada uno de los 30.000 mendocinos quedó obligado a negociar individualmente un plan de pago por la deuda acumulada con la automotriz con la que oportunamente contrató el plan de ahorro.

Planes de ahorro: cuotas impagables y el precio de lista del 0 km

El conflicto se judicializó hace casi 6 años cuando los precios de las cuotas de los planes de ahorro se tornaron impagables como consecuencia del aumento del valor móvil de las unidades 0 kilómetro entregadas y prendadas hasta la cancelación.

La "abusividad de las cláusulas que determinan el valor móvil de los 0 kilómetro" es el punto clave del proceso que tiene antecedente en la Justicia de Córdoba donde, antes que en Mendoza, resolvieron en la misma sintonía: a favor de los ahorristas en la primera instancia y en contra al momento de la apelación presentada por las empresas.

La violación del "deber de información" de las automotrices a los clientes de los planes de ahorro es otro de los tópicos del caso que tiene en vilo a 30.000 mendocinos, algunos de los cuales adeudan sumas varias veces millonarias si se toma como referencia el fallo de la Cámara de Apelaciones.