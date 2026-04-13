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Justicia Civil

Planes de ahorro: nuevo fallo judicial obliga a 30.000 ahorristas a pagar los saldos originales

La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el fallo que permitía recalcular las cuotas y decidió que los clientes de planes de ahorro y las automotrices acuerden un plan de pago

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El conflicto entre ahorristas y automotrices por las cuotas de los planes de ahorro para el 0 kilómetro tuvo un nuevo capítulo judicial este lunes en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El conflicto entre ahorristas y automotrices por las cuotas de los planes de ahorro para el 0 kilómetro tuvo un nuevo capítulo judicial este lunes en Mendoza. Imagen ilustrativa.

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto el fallo judicial de primera instancia que benefició a 30.000 titulares de planes de ahorro para el 0 kilómetro con el recálculo del precio de las cuotas mensuales y determinó que las automotrices y los ahorristas "acuerden un plan de liquidación de saldos hasta el 15 de junio".

De acuerdo a la información oficial revelada este lunes desde el Poder Judicial, la decisión de las juezas Silvina Furlotti y Gladys Marsala -de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial- se basó en el artículo 1.121 del Código Civil y Comercial de la Nación "que determina que no pueden ser declaradas abusivas aquellas cláusulas que regulan la relación entre el precio y el bien o servicio, ni las que reflejan normas legales imperativas".

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Los planes de ahorro para el 0 kilómetro, eje de un largo conflicto judicial en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Los planes de ahorro para el 0 kilómetro, eje de un largo conflicto judicial en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Según las magistradas, "la inflación no constituye un hecho imprevisible en el contexto económico argentino".

Validaron, a través del fallo de segunda instancia, el sistema de valor móvil como el precio del cero kilómetro tomado como referencia para fijar el importe de las cuotas mensuales.

Ese mecanismo había sido cuestionado por los titulares de planes de ahorro y por la jueza de primera instancia, Fabiana Martinelli.

Planes de ahorro: éste es el nuevo fallo judicial

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Alcances del fallo judicial por los planes de ahorro

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también decidió mantener la suspensión de las ejecuciones individuales para el caso de los clientes de planes de ahorro para el 0 kilómetro que mantengan deudas con las automotrices.

También los secuestros de vehículos de los demandantes hasta que venza el plazo de negociación.

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