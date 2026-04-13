Planes de ahorro: nuevo fallo judicial obliga a 30.000 ahorristas a pagar los saldos originales

Validaron, a través del fallo de segunda instancia, el sistema de valor móvil como el precio del cero kilómetro tomado como referencia para fijar el importe de las cuotas mensuales.

Ese mecanismo había sido cuestionado por los titulares de planes de ahorro y por la jueza de primera instancia, Fabiana Martinelli.

Planes de ahorro: éste es el nuevo fallo judicial

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Alcances del fallo judicial por los planes de ahorro

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también decidió mantener la suspensión de las ejecuciones individuales para el caso de los clientes de planes de ahorro para el 0 kilómetro que mantengan deudas con las automotrices.

También los secuestros de vehículos de los demandantes hasta que venza el plazo de negociación.