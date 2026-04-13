La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto el fallo judicial de primera instancia que benefició a 30.000 titulares de planes de ahorro para el 0 kilómetro con el recálculo del precio de las cuotas mensuales y determinó que las automotrices y los ahorristas "acuerden un plan de liquidación de saldos hasta el 15 de junio".
Planes de ahorro: nuevo fallo judicial obliga a 30.000 ahorristas a pagar los saldos originales
La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el fallo que permitía recalcular las cuotas y decidió que los clientes de planes de ahorro y las automotrices acuerden un plan de pago
De acuerdo a la información oficial revelada este lunes desde el Poder Judicial, la decisión de las juezas Silvina Furlotti y Gladys Marsala -de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial- se basó en el artículo 1.121 del Código Civil y Comercial de la Nación "que determina que no pueden ser declaradas abusivas aquellas cláusulas que regulan la relación entre el precio y el bien o servicio, ni las que reflejan normas legales imperativas".
Según las magistradas, "la inflación no constituye un hecho imprevisible en el contexto económico argentino".
Validaron, a través del fallo de segunda instancia, el sistema de valor móvil como el precio del cero kilómetro tomado como referencia para fijar el importe de las cuotas mensuales.
Ese mecanismo había sido cuestionado por los titulares de planes de ahorro y por la jueza de primera instancia, Fabiana Martinelli.
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Alcances del fallo judicial por los planes de ahorro
La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también decidió mantener la suspensión de las ejecuciones individuales para el caso de los clientes de planes de ahorro para el 0 kilómetro que mantengan deudas con las automotrices.
También los secuestros de vehículos de los demandantes hasta que venza el plazo de negociación.