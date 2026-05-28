La Quinta Cámara del Trabajo ordenó el remate judicial "a viva voz" de una bodega abandonada y sus terrenos en Guaymallén, y fijó el precio base en $118 millones.
La Justicia ordenó el remate a viva voz de una bodega abandonada en Guaymallén por $118 millones
La recaudación del remate de la bodega abandonada será destinada a pagar una sentencia del fuero Laboral. Las condiciones de la subasta
El remate se hará este viernes a las 11 en la Oficina de Subastas Judiciales, San Martín 322 de Ciudad.
Lo recaudado será destinado a la ejecución de una sentencia del fuero Laboral en el expediente caratulado “MARINO GRACIELA ANTONIA Y OTS. EN J. N° 157474 C/ COOP. AGRÍCOLA VITIVINÍCOLA GUAYMALLÉN LTDA. P/ EJEC. DE SENTENCIA Y HONORARIOS”.
Justamente a esa cooperativa agrícola pertenecen la bodega abandonada y los terrenos, todo situado sobre la calle Buenos Vecinos 618.
La bodega abandonada, por dentro
El predio tiene una superficie de 6412 metros cuadrados y, de acuerdo a la información oficial del remate judicial, tiene una capacidad industrial de 65.000 hectólitros.
Las instalaciones unificadas están en absoluto estado de abandono: no tiene servicios públicos en funcionamiento y las escaleras internas están intransitables.
Detalle importante: la propiedad está habitada por una cuidadora que vive con su familia.
La bodega abandonada acumula deudas por $7 millones
Otros datos importantes para los interesados: la ex bodega de la Cooperativa Agrícola Vitivinícola Guaymallén Limitada que será rematada este viernes junto con sus instalaciones acumulan deudas por aproximadamente $7 millones, que deberán ser canceladas por el futuro dueño.
Las deudas corresponden a ATM ($1,8 millones), Irrigación ($3,5 millones) y Municipalidad de Guaymallén ($1,7 millones)
Condiciones para comprar la bodega abandonada
Los interesados reales en ofertar podrán mejorar el precio base con incrementos mínimos de $100.000 y el comprador deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) Pagar en el acto el 10% del precio total de la subasta judicial.
2) Pagar en el acto el 3% del precio total de la subasta judicial en concepto de comisiones.
3) Pagar en el acto el 4,5% del precio total de la subasta judicial en concepto de impuestos.
4) Certificado catastral: la obtención de este certificado quedará a cargo del adquirente de la bodega abandonada.