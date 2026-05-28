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Ejecución de sentencia

La Justicia ordenó el remate a viva voz de una bodega abandonada en Guaymallén por $118 millones

La recaudación del remate de la bodega abandonada será destinada a pagar una sentencia del fuero Laboral. Las condiciones de la subasta

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La bodega abandonada en Guaymallén que será rematada judicial este viernes.

La bodega abandonada en Guaymallén que será rematada judicial este viernes.

Foto: gentileza

La Quinta Cámara del Trabajo ordenó el remate judicial "a viva voz" de una bodega abandonada y sus terrenos en Guaymallén, y fijó el precio base en $118 millones.

El remate se hará este viernes a las 11 en la Oficina de Subastas Judiciales, San Martín 322 de Ciudad.

Lo recaudado será destinado a la ejecución de una sentencia del fuero Laboral en el expediente caratulado “MARINO GRACIELA ANTONIA Y OTS. EN J. N° 157474 C/ COOP. AGRÍCOLA VITIVINÍCOLA GUAYMALLÉN LTDA. P/ EJEC. DE SENTENCIA Y HONORARIOS”.

Justamente a esa cooperativa agrícola pertenecen la bodega abandonada y los terrenos, todo situado sobre la calle Buenos Vecinos 618.

Bodega-Abandonada-
La bodega abandonada en Guaymall&eacute;n que ser&aacute; llevada a remate judicial este viernes.

La bodega abandonada en Guaymallén que será llevada a remate judicial este viernes.

La bodega abandonada, por dentro

El predio tiene una superficie de 6412 metros cuadrados y, de acuerdo a la información oficial del remate judicial, tiene una capacidad industrial de 65.000 hectólitros.

Las instalaciones unificadas están en absoluto estado de abandono: no tiene servicios públicos en funcionamiento y las escaleras internas están intransitables.

Detalle importante: la propiedad está habitada por una cuidadora que vive con su familia.

La bodega abandonada acumula deudas por $7 millones

Otros datos importantes para los interesados: la ex bodega de la Cooperativa Agrícola Vitivinícola Guaymallén Limitada que será rematada este viernes junto con sus instalaciones acumulan deudas por aproximadamente $7 millones, que deberán ser canceladas por el futuro dueño.

Las deudas corresponden a ATM ($1,8 millones), Irrigación ($3,5 millones) y Municipalidad de Guaymallén ($1,7 millones)

Departamento General de Irrigación
La bodega abandonada acumula deudas con Irrigación.

La bodega abandonada acumula deudas con Irrigación.

Condiciones para comprar la bodega abandonada

Los interesados reales en ofertar podrán mejorar el precio base con incrementos mínimos de $100.000 y el comprador deberá cumplir los siguientes requisitos:

1) Pagar en el acto el 10% del precio total de la subasta judicial.

2) Pagar en el acto el 3% del precio total de la subasta judicial en concepto de comisiones.

3) Pagar en el acto el 4,5% del precio total de la subasta judicial en concepto de impuestos.

4) Certificado catastral: la obtención de este certificado quedará a cargo del adquirente de la bodega abandonada.

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