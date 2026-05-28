La Justicia ordenó el remate a viva voz de una bodega abandonada en Guaymallén por $118 millones

Justamente a esa cooperativa agrícola pertenecen la bodega abandonada y los terrenos, todo situado sobre la calle Buenos Vecinos 618.

Bodega-Abandonada- La bodega abandonada en Guaymallén que será llevada a remate judicial este viernes. Foto: gentileza

La bodega abandonada, por dentro

El predio tiene una superficie de 6412 metros cuadrados y, de acuerdo a la información oficial del remate judicial, tiene una capacidad industrial de 65.000 hectólitros.

Las instalaciones unificadas están en absoluto estado de abandono: no tiene servicios públicos en funcionamiento y las escaleras internas están intransitables.

Detalle importante: la propiedad está habitada por una cuidadora que vive con su familia.

La bodega abandonada acumula deudas por $7 millones

Otros datos importantes para los interesados: la ex bodega de la Cooperativa Agrícola Vitivinícola Guaymallén Limitada que será rematada este viernes junto con sus instalaciones acumulan deudas por aproximadamente $7 millones, que deberán ser canceladas por el futuro dueño.

Las deudas corresponden a ATM ($1,8 millones), Irrigación ($3,5 millones) y Municipalidad de Guaymallén ($1,7 millones)

Departamento General de Irrigación La bodega abandonada acumula deudas con Irrigación.

Condiciones para comprar la bodega abandonada

Los interesados reales en ofertar podrán mejorar el precio base con incrementos mínimos de $100.000 y el comprador deberá cumplir los siguientes requisitos:

1) Pagar en el acto el 10% del precio total de la subasta judicial.

2) Pagar en el acto el 3% del precio total de la subasta judicial en concepto de comisiones.

3) Pagar en el acto el 4,5% del precio total de la subasta judicial en concepto de impuestos.

4) Certificado catastral: la obtención de este certificado quedará a cargo del adquirente de la bodega abandonada.