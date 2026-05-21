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Guaymallén remata 12 autos y 30 motos alojadas en la Playa de Secuestros municipal

Durante tres días se exhbirán las unidades a los interesados en participar de la subasta

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los vehículos se pueden ver en la Playa de Secuestros de Guaymallén.

Los vehículos se pueden ver en la Playa de Secuestros de Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén remata 12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal. La subasta de las unidades se realizará en tres diferentes jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.

Los interesados en participar de la subasta organizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, pueden ver los vehículos los días 21 y 29 de mayo de 10 a 12 en la Playa de Secuestros ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos del distrito El Sauce.

Para informes comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn, al 2615521623.

Los vehículos serán divididos en los diferentes días en los que se realizará la subasta, por lo que también se reparten las instancias para la exhibición.

Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo

PEUGEOT 504 XSD TF AÑO 1995

VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL AÑO 1983

VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A AÑO 2008

PEUGEOT 405 GLD BERLINA AÑO 1994

CORVEN MIRAGE 110 AÑO 2015

MAVERICK TOP AÑO 2007

APPIA STRONGER 150 AÑO 2010

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

ZANELLA RX 150 AÑO 2017

ZANELLA RX 150 R AÑO 2013

CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015

ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010

MAVERICK CITY 125 AÑO 2011

KELLER KN150 AÑO 2011

BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013

MOTOMEL CX150 AÑO 2013

MOTOMEL CG 150 AÑO 2015

GILERA SMASH AÑO 2008

SUMO SB110 AÑO 2006

MOTOMEL C150 SII AÑO 2014

GILERA VC150 AÑO 2010

CERRO CE 150-13 AÑO 2013

MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014

FIAT 1500 AÑO 1966

MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988

Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio

REANAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994

RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013

VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998

FORD KA AÑO 1998

FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998

VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995

MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012

GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007

ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010

GILERA VC150 AÑO 2010

BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014

ZANELLA RX150 AÑO 2011

MOTOMEL MEDAL AÑO 2012

GILERA SMASH AÑO 2008

ZANELLA RX150 AÑO 2012

KELLER KN150-13 AÑO 2011

CERRO CE 150-13 AÑO 2013

IMSA IM 125 T AÑO 2009

CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015

SUMO SB110 AÑO 2006

CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

GILERA SMASH AÑO 2019

FUENTE: Municipalidad de Guaymallén

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