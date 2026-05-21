Guaymallén remata 12 autos y 30 motos alojadas en la Playa de Secuestros municipal

La Municipalidad de Guaymallén remata 12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal. La subasta de las unidades se realizará en tres diferentes jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.