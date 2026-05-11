Lanzan un torneo abierto de ajedrez por parejas en el Paseo Dorrego

El torneo se llevará a cabo en las instalaciones del Paseo, en Moldes 1.023 de Dorrego, Guaymallén, donde comparte la playa de estacionamiento con el Híper Chango Más. Toda la competencia se juega en el mismo día, y durará aproximadamente tres horas.

Además de disfrutar del torneo, jugadores y asistentes podrán aprovechar las ofertas del Paseo Dorrego, "main sponsor" del certamen.

El torneo, ajedrez blitz

El certamen será por la modalidad “en parejas”, por sistema suizo a siete ruedas. Se jugará a siete minutos más tres segundos de tiempo incremental por jugador y por partida. La competencia será libre para jugadores de todo nivel, pero ninguna pareja podrá tener más de un jugador con más de 2.000 puntos de ELO, el ránking que determina la FIDE, la federación internacional que rige este deporte.

La Federación Mendocina de Ajedrez será el organismo fiscalizador, y esta es la publicación oficial del torneo.

Habrá premios del primero al quinto lugar, a la mejor pareja sub 18, y a la mejor femenina, categoría en la que también puntuarán las parejas mixtas.

Aquí se puede ver el flyer con todos los detalles del torneo, que pueden verse además en el sitio de Instagram de la Federación Mendocina de ajedrez.

flayer ajedrez x parejas

Para inscribirse, alcanza con completar el formulario haciendo click aquí. Además, hay que pagar 10.000 “jaques” el valor de la inscripción. De momento ya se han inscripto varias parejas, y se espera una nutrida delegación de San Luis, donde el ajedrez ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años.