Indalecio López Miller retuvo el título y es el Campeón Mendocino Absoluto Superior de Ajedrez

Otros jugadores que animaron la competencia fueron:

Andrés Forestani: el maestro mostró su veteranía, aunque con cierta irregularidad.

Pedro Straniero: le ganó el duelo a Ricardo Montacuto en la última ronda y fue el mejor “supra 60” (mayores de 60 años)

Martín Herrera: perdió dos partidas decisivas que lo dejaron rezagado.

Cristian Luconi: el Maestro FIDE (MF) demostró una solidez notable, pero dejó escapar algunas tablas que lo relegaron las posiciones finales.

Santino Zambianchi (mejor sub 20), Leandro Quiroga, Adrián Spigolon y Matías Guida: estas firmes promesas también se mantuvieron en las primeras mesas, dando una gran batalla.

López Miller y Giménez se mantuvieron cabeza a cabeza hasta la ronda final. En un emocionante duelo, el MF Fernández logró un empate contra el MI Alejo Giménez después de 50 movidas y más de dos horas de juego en una partida de tipo Nimzoindia. Con ese resultado, López Miller, al ganar su partida con piezas blancas, consiguió la mínima diferencia necesaria para repetir la hazaña y ser campeón mendocino otra vez.

Aquí se puede consultar la tabla definitiva de posiciones en el sitio oficial de la FIDE.

Durante la entrega de premios, Indalecio López Miller, visiblemente emocionado, agradeció a la federación, a su club, y destacó la conducta deportiva de sus rivales. Para cerrar el acto, el Dr. Andrés Forestani elogió la trayectoria de Indalecio y su gran calidad humana.

El árbitro Martín Sánchez tuvo una actuación sobria y correcta, siendo puntual en cada inicio de ronda.

indalecio raquel martin sanchez Presidenta de la FMA Raquel Herrera, el campeón Indalecio López Miller, y el árbitro Martín Sánchez.

Finalmente, merece una mención especial la presidenta de la Federación, Raquel Herrera, y su equipo. Su labor ha permitido la realización de una competencia de primer nivel, a la altura de la trayectoria del ajedrez mendocino. Raquel demuestra, una vez más, su incansable lucha por mejorar el ajedrez de la provincia. Sin ir más lejos, en septiembre se realizará un torneo abierto de extraordinarias condiciones en Maipú, con importantes premios en todas las categorías, lo que vuelve a poner a la Federación en el primer plano nacional. ¡Gracias, Raquel!

Lo que sigue es el flyer oficial del evento: