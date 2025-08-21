Caerás- película de Netflix Caerás es una película elevada de tono que llegó a Netflix el 21 de agosto de 2025 y la está rompiendo.

El reparto es de lujo y el éxito entre los usuarios de todo el mundo en Netflix fue casi inmediato. Además, se llevó muy buenas calificaciones de la crítica y es el plan ideal para ver el fin de semana.

La película Caerás se estrenó el 21 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 43 minutos. Dirigida por Sherry Hormann y guionada por Stefanie Sycholt, se ha convertido en lo más visto de Netflix.

Caerás- película de Netflix La historia de Caerás sigue a una mujer que conoce a alguien desconocido en su vida y se deja llevar por el deseo y el placer.

Netflix: de qué trata la película Caerás

La película Caerás, disponible en Netflix, centra su trama en Lilli, una mujer que sospecha del nuevo prometido de su hermana. Pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

Esta nueva película centra su relato en Lilli (Svenja Jung), quién va a visitar a su hermana Valeria (Tijan Marei) y descubre que ésta se ha comprometido con Manu (Victor Meutelet), un francés del cual desconfia al instante. A su vez, Lilli conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, deja de ser un extraño que llega a su vida, pero con quién conecta inmediatamente. Y por supuesto se deja llevar por las garras del deseo.

Netflix: tráiler de la película Caerás

Embed - Fall for Me | Official Trailer | Netflix

Reparto de Caerás, película de Netflix

Svenja Jung como Lilli

Theo Trebs como Tom

Tijan Marei como Valeria

Thomas Kretschmann como Nick

Victor Meutelet como Manu

Antje Traue como Bea

Lucía Barrado como Girasol

Anton Kostov como Juan

Caerás- película de Netflix Svenja Jung y Theo Trebs son los protagonistas de la película Caerás.

Dónde ver la película Caerás, según la zona geográfica