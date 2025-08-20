Inicio Series y películas Netflix
Netflix tiene la película de acción que está entre las más vista de la historia

Netflix tiene en su catálogo de series y películas a la gran producción que es considerada como la más vista de la historia. Un espectacular thriller de acción

Pablo González
Taron Egerton. El brillante actor se destaca en la película de acción de Netflix, Equipaje de mano. 

Netflix posee en su inventario de series y películas, una de las producciones más vista del mundo, se trata de Equipaje de mano. La gran película de Netflix, Equipaje de mano, vuelve en cierta medida el thriller norteamericano de siempre, ese que echábamos tanto de menos y ese que, en el fondo, nunca cansa.

Taron Egerton. Es uno de los grandes protagonistas de la gran película de acción de Netflix, Equipaje de mano.

Taron Egerton. Es uno de los grandes protagonistas de la gran película de acción de Netflix, Equipaje de mano.

La trama sigue a Ethan Kopek (interpretado por Taron Egerton), un novato en la Administración de Seguridad en el Transporte. En su turno, recibe un perturbador mensaje de un pasajero misterioso, quien lo chantajea para que permita el paso de un paquete sospechoso por el control de seguridad.

La amenaza es clara: si no accede, la vida de su pareja está en peligro.

El paquete, sospechado de ser un explosivo, representa un riesgo inminente para los pasajeros a bordo del avión. Ethan debe decidir entre salvar a su pareja y poner en peligro a cientos de vidas o avisar a las autoridades y enfrentarse a las consecuencias personales.

Netflix: de qué se trata la película Equipaje de mano

Equipaje de mano sigue los pasos de Ethan Kopek, un ordinario agente de seguridad aeroportuaria al que le toca trabajar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante el 24 de diciembre.

Taron Egerton. Junto a Sofía Carson brillan en la película de Netflix, Equipaje de mano.

Taron Egerton. Junto a Sofía Carson brillan en la película de Netflix, Equipaje de mano.

Sin embargo, lo que pensaba sería una jornada tediosa se vuelve una pesadilla cuando un enigmático viajero trata de forzarlo a dejar pasar un objeto peligroso en un vuelo en Nochebuena.

“Un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. lucha por burlar a un misterioso viajante que lo chantajea para que un peligroso paquete pase los controles y aborde un vuelo en Nochebuena”, reza la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Netflix: reparto de la película Equipaje de mano

  • Taron Egerton como Ethan Kopec
  • Sofía Carson como Nora Parisi
  • Jason Bateman como Traveler
  • Danielle Deadwyler como Elena Cole
  • Theo Rossi como Watcher

Dónde ver la película Equipaje de mano, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
  • España: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.

Trailer de la película Equipaje de mano

