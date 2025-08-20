Netflix tiene la película de acción que está entre las más vista de la historia

El paquete, sospechado de ser un explosivo, representa un riesgo inminente para los pasajeros a bordo del avión. Ethan debe decidir entre salvar a su pareja y poner en peligro a cientos de vidas o avisar a las autoridades y enfrentarse a las consecuencias personales.

Netflix: de qué se trata la película Equipaje de mano

Equipaje de mano sigue los pasos de Ethan Kopek, un ordinario agente de seguridad aeroportuaria al que le toca trabajar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante el 24 de diciembre.

equipajedemano Taron Egerton. Junto a Sofía Carson brillan en la película de Netflix, Equipaje de mano.

Sin embargo, lo que pensaba sería una jornada tediosa se vuelve una pesadilla cuando un enigmático viajero trata de forzarlo a dejar pasar un objeto peligroso en un vuelo en Nochebuena.

“Un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. lucha por burlar a un misterioso viajante que lo chantajea para que un peligroso paquete pase los controles y aborde un vuelo en Nochebuena”, reza la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Netflix: reparto de la película Equipaje de mano

Taron Egerton como Ethan Kopec

Sofía Carson como Nora Parisi

Jason Bateman como Traveler

Danielle Deadwyler como Elena Cole

Theo Rossi como Watcher

Dónde ver la película Equipaje de mano, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix .

Equipaje de mano se puede ver en . Estados Unidos: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.

Equipaje de mano se puede ver en España: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.

Trailer de la película Equipaje de mano