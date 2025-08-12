Seis meses después de que la propagación de un virus haya devastado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que, vencida la epidemia, ya se puede acometer la reconstrucción del país.
exterminio
Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy, Exterminio 2.
Los evacuados regresan entonces al país y las familias se reúnen de nuevo. Sin embargo, el virus aún no ha sido destruido y es más peligroso que nunca.
Un poderoso virus se ha desatado. Transmitido a través de una gota de sangre y devastando en cuestión de segundos, el virus deja a los infectados en un estado de rabia asesina.
En tan solo 28 días, el país queda desolado y unos cuantos sobrevivientes comienzan sus intentos por asegurar su futuro, sin saber que el virus mortal no es su único enemigo.
Netflix: reparto de Exterminio 2 o 28 semanas después
- Robert Caryle
- Rose Byrne
- Jeremy Renner
- Harold Perrineau
- Cillian Murphy
- Imoogen Pots
Trailer de la película Exterminio 2 o 28 semanas después
Embed - Exterminio La Evolución | Nuevo Tráiler
Dónde ver la película Exterminio 2 o 28 semanas después, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Exterminio 2, se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Exterminio 2, no se puede ver en Netflix.
- España: la película Exterminio 2, está disponible en Netflix.