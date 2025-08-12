Seis meses después de que la propagación de un virus haya devastado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que, vencida la epidemia, ya se puede acometer la reconstrucción del país.

exterminio Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy, Exterminio 2.

Los evacuados regresan entonces al país y las familias se reúnen de nuevo. Sin embargo, el virus aún no ha sido destruido y es más peligroso que nunca.

Un poderoso virus se ha desatado. Transmitido a través de una gota de sangre y devastando en cuestión de segundos, el virus deja a los infectados en un estado de rabia asesina.

En tan solo 28 días, el país queda desolado y unos cuantos sobrevivientes comienzan sus intentos por asegurar su futuro, sin saber que el virus mortal no es su único enemigo.

Netflix: reparto de Exterminio 2 o 28 semanas después

Robert Caryle

Rose Byrne

Jeremy Renner

Harold Perrineau

Cillian Murphy

Imoogen Pots

Trailer de la película Exterminio 2 o 28 semanas después

Embed - Exterminio La Evolución | Nuevo Tráiler

Dónde ver la película Exterminio 2 o 28 semanas después, según la zona geográfica