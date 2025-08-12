Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy

Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy, Exterminio 2.

Netflix es vanguardia con su catálogo de series y películas, en su interior está una de las primeras películas que catapultó a la fama a Cillian Murphy, Exterminio 2 o 28 semanas después.

Cillian Murphy aparece en la película de terror post-apocalíptica de 2002, "Exterminio 2 o 28 semanas después (conocida como "Exterminio"). En esta película, interpreta a Jim, un superviviente que despierta de un coma en un Londres devastado por un virus.

exterminio1
Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actu&oacute; Cillian Murphy, Exterminio 2.

Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy, Exterminio 2.

Netflix: de qué se trata la película Exterminio 2 o 28 semanas después

Exterminio 2 o 28 semanas después, se ubica varios años tras los sucesos de “28 semanas después”. El virus de la ira continúa en la isla y nunca fue contenido, al que se enfrenta un grupo de supervivientes con sus maneras de mantener una sociedad y las formas de sostener una comunidad, que suponen cómo sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados.

Seis meses después de que la propagación de un virus haya devastado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que, vencida la epidemia, ya se puede acometer la reconstrucción del país.

exterminio
Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actu&oacute; Cillian Murphy, Exterminio 2.

Joya escondida. Netflix tiene la perla escondida en la que actuó Cillian Murphy, Exterminio 2.

Los evacuados regresan entonces al país y las familias se reúnen de nuevo. Sin embargo, el virus aún no ha sido destruido y es más peligroso que nunca.

Un poderoso virus se ha desatado. Transmitido a través de una gota de sangre y devastando en cuestión de segundos, el virus deja a los infectados en un estado de rabia asesina.

En tan solo 28 días, el país queda desolado y unos cuantos sobrevivientes comienzan sus intentos por asegurar su futuro, sin saber que el virus mortal no es su único enemigo.

Netflix: reparto de Exterminio 2 o 28 semanas después

  • Robert Caryle
  • Rose Byrne
  • Jeremy Renner
  • Harold Perrineau
  • Cillian Murphy
  • Imoogen Pots

Trailer de la película Exterminio 2 o 28 semanas después

Embed - Exterminio La Evolución | Nuevo Tráiler

Dónde ver la película Exterminio 2 o 28 semanas después, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Exterminio 2, se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Exterminio 2, no se puede ver en Netflix.
  • España: la película Exterminio 2, está disponible en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar