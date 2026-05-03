Netflix: dura menos de 2 horas y es un desconocido drama romántico de Anne Hathaway

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Netflix: de qué trata la película Llegó a mí

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Llegó a mí versa: "Peter Dinklage interpreta a un compositor que busca inspiración fuera del matrimonio, y Anne Hathaway, a su esposa psiquiatra que lidia con sus propios problemas".

El compositor Steven Lauddem (Peter Dinklage) sufre un bloqueo creativo que le impide terminar la partitura de su gran ópera de regreso. Cuando Patricia (Anne Hathaway), su ex terapeuta convertida en esposa, le sugiere reavivar su creatividad perdiéndose en la ciudad, Steven sale en busca de inspiración.

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Su revelación se produce después de conocer a una mujer enérgica llamada Katrina y descubrir que su vida tiene mucho más potencial del que esperaba o jamás hubiera imaginado.

Netflix: tráiler de la película Llegó a mí

Embed - Llegó a mí - Trailer español

Reparto de Llegó a mí, película de Netflix

Peter Dinklage como Steven Lauddem

Anne Hathaway como Patricia Jessup-Lauddem

Marisa Tomei como Katrina Trento

Evan Ellison como Julian Jessup

Harlow Jane como Tereza Szyskowski

Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski

Brian d'Arcy James como Trey Ruffa

Judy Gold como Susan Shaw

Dónde ver la película Llegó a mí, según la zona geográfica