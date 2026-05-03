Anne Hathaway está en el centro de la escena internacional por el estreno de El diablo viste a la moda 2. Tanto es así que la plataforma de series y pelíiculas de Netflix se ha colmado de producciones protagonizadas por la actriz de Hollywood.
Netflix: dura menos de 2 horas y es un desconocido drama romántico de Anne Hathaway
Anne Hathaway es la protagonista de este drama romántico que arrasa en Netflix y está entre las mejores series y películas de su género
Una de ellas es Llegó a mí (She came to me), una película de 2023 dirigida por Rebecca Miller que sigue la historia de un compositor que busca inspiración fuera del matrimonio y a su esposa, una psiquiatra que lidia con sus propios problemas.
Llegó a mí es un drama romántico para reir que tiene una duración de apenas 1 hora y 42 minutos y se puede ver la plataforma de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Llegó a mí
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Llegó a mí versa: "Peter Dinklage interpreta a un compositor que busca inspiración fuera del matrimonio, y Anne Hathaway, a su esposa psiquiatra que lidia con sus propios problemas".
El compositor Steven Lauddem (Peter Dinklage) sufre un bloqueo creativo que le impide terminar la partitura de su gran ópera de regreso. Cuando Patricia (Anne Hathaway), su ex terapeuta convertida en esposa, le sugiere reavivar su creatividad perdiéndose en la ciudad, Steven sale en busca de inspiración.
Su revelación se produce después de conocer a una mujer enérgica llamada Katrina y descubrir que su vida tiene mucho más potencial del que esperaba o jamás hubiera imaginado.
Netflix: tráiler de la película Llegó a mí
Reparto de Llegó a mí, película de Netflix
- Peter Dinklage como Steven Lauddem
- Anne Hathaway como Patricia Jessup-Lauddem
- Marisa Tomei como Katrina Trento
- Evan Ellison como Julian Jessup
- Harlow Jane como Tereza Szyskowski
- Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski
- Brian d'Arcy James como Trey Ruffa
- Judy Gold como Susan Shaw
Dónde ver la película Llegó a mí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Llegó a mí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Llegó a mí se puede ver en Prime Video y Disney Plus.
- España: la película Llegó a mí se puede alquilar en Apple TV.