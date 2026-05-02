La plataforma de series y películas de Netflix despide una de las producciones más queridas por los suscriptores. Los protagonistas son Margot Robbie y Will Smith, quienes encarnan una historia de romance, tensión y giros inesperados.
Arrasa en Netflix, es un thiller de acción imparable y tiene un aire seductor que cautiva al mundo
Margot Robbie es la protagonista de este thriller de acción que está en Netflix y arrasa entre las series y películas de su género
Se trata de la película Focus: Maestros de la estafa, dirigida por Glenn Ficarra y John Requa y estrenada en 2015. La trama sigue a un estafador profesional que se cruza con una joven aprendiz decidida a dominar el arte del engaño. La química entre Robbie y Smith fue uno de los puntos más celebrados por el público y la critica.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2026, la producción se despide de Netflix, por lo que es un buen momento para ver Focus: Maestros de la estafa en la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la película Focus: Maestros de la estafa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Focus: Maestros de la estafa versa: “Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude”.
Un veterano estafador acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance. Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, comienza un romance con Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio.
Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y este rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.
Netflix: tráiler de la película Focus: Maestros de la estafa
Reparto de Focus: Maestros de la estafa, película de Netflix
- Will Smith (Nicky Spurgeon)
- Margot Robbie (Jess Barrett)
- Adrian Martinez (Farhad)
- Gerald McRaney (Owens)
- Rodrigo Santoro (Garriga)
- BD Wong (Liyuan)
- Brennan Brown (Horst)
- Robert Taylor (McEwen)
- Dotan Bonen (Gordon)
- Griff Furst (Gareth)
Dónde ver la película Focus: Maestros de la estafa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Focus: Maestros de la estafa se puede ver en Netflix hasta el 6 de mayo, y en Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Focus: Maestros de la estafa se puede ver en Netflix.
- España: la película Focus: Maestros de la estafa se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.