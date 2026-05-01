Netflix acaba de estrenar 10 capítulos de una de las series más esperadas del año

La segunda temporada de Una nueva jugada llegó el 23 de abril a Netflix, consolidándose como una de las apuestas más frescas dentro del catálogo de series y películas de comedia. Tras su estreno en febrero de 2025, la producción protagonizada por Kate Hudson regresa con 10 capítulos nuevos de aproximadamente 30 minutos.
Dirigida por Ike Barinholtz y con guion de Dave Stassen, la serie apuesta por un ritmo ágil y un tono liviano que la vuelve ideal para maratonear. En esta nueva entrega, Una nueva jugada profundiza en los vínculos laborales y familiares, logrando una historia entretenida que equilibra comedia y emoción sin perder dinamismo.
La recepción crítica sigue siendo positiva. Santiago García, de Leer Cine, destacó el carisma de la protagonista y el ritmo narrativo, mientras que Joel Keller, de Decider, remarcó que la serie va más allá de una simple comedia laboral, aportando también una mirada sobre la familia. Con estos nuevos capítulos, Una nueva jugada se reafirma como una opción destacada entre las series y películas disponibles en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Una nueva jugada
La sinopsis oficial de la serie Una nueva jugada versa: “Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia”.
Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre.
El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.
Netflix: tráiler de la serie Una nueva jugada, temporada 2
Ahora que su trabajo y su equipo están en juego, Isla tendrá que demostrar quién está a cargo.
Reparto de Una nueva jugada, serie de Netflix
- Kate Hudson (Isla Gordon)
- Drew Tarver (Sandy Gordon)
- MacArthur (Ness Gordon)
- Brensa Song (Ali Lee)
- Fabrizio Guido (Jackie Moreno)
- Chet Hanks (Travis Bugg)
- Toby Sandeman (Marcus Winfield)
Dónde ver la serie Una nueva jugada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Una nueva jugada (Running point) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.