Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que arrasa con tu trama cargada de terror psicológico

Netflix: de qué trata la serie Si los deseos mataran

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Si los deseos mataran versa: "Una misteriosa app promete cumplir tus deseos..., solo a cambio de iniciar una cuenta regresiva hacia tu muerte. Ahora, un grupo de adolescentes debe romper la cadena fatal".

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La trama sigue a cinco amigos del instituto que reciben una advertencia de muerte de una misteriosa aplicación que concede deseos. Mientras luchan por escapar de su destino, descubren escalofriantes verdades que relacionan la aplicación con la repentina muerte de un compañero de clase.

Netflix: tráiler de la serie Si los deseos mataran

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Reparto de Si los deseos mataran, serie de Netflix

Jeon So-young

Kang Mi-na

Baek Sun-ho

Hyun Woo-seok

Lee Hyo-je

Dónde ver la serie Si los deseos mataran, según la zona geográfica