Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que arrasa con tu trama cargada de terror psicológico

La serie coreana Si los deseos mataran llegó a Netflix en abril de 2026 con una propuesta que combina terror y suspenso en apenas 8 capítulos. Esta historia, que ya empieza a posicionarse entre las series y películas más comentadas, gira en torno a una misteriosa app capaz de conceder deseos… pero con un precio mortal: una cuenta regresiva que anticipa la muerte de quien la usa.
Dentro del auge de producciones de Corea del Sur, la serie trata sobre un grupo de adolescentes que intentan romper esta cadena fatal mientras enfrentan sus propios conflictos. Según Joel Keller de Decider, la trama mantiene la tensión sin depender de un exceso de muertes, enfocándose en el desarrollo de los personajes y sus giros, lo que la convierte en una opción atractiva dentro del catálogo de Netflix para los amantes del terror psicológico.
Netflix: de qué trata la serie Si los deseos mataran
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Si los deseos mataran versa: "Una misteriosa app promete cumplir tus deseos..., solo a cambio de iniciar una cuenta regresiva hacia tu muerte. Ahora, un grupo de adolescentes debe romper la cadena fatal".
La trama sigue a cinco amigos del instituto que reciben una advertencia de muerte de una misteriosa aplicación que concede deseos. Mientras luchan por escapar de su destino, descubren escalofriantes verdades que relacionan la aplicación con la repentina muerte de un compañero de clase.
Netflix: tráiler de la serie Si los deseos mataran
Reparto de Si los deseos mataran, serie de Netflix
- Jeon So-young
- Kang Mi-na
- Baek Sun-ho
- Hyun Woo-seok
- Lee Hyo-je
Dónde ver la serie Si los deseos mataran, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Si los deseos mataran se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Si los deseos mataran se puede ver en Netflix.
- España: la serie Si los deseos mataran se puede ver en Netflix.