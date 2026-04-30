Maxi Iglesias lo deja todo en Netflix con la película más emotiva y romántica

Una pareja que son puro fuego y unos paisajes que resultan insuperables. Maxi Iglesias se pone en la piel de Salvador Campodónico un joven empresario con las ideas muy claras que viaja hasta Perú para construir un ambicioso complejo hotelero para la empresa familiar.

En Cusco conoce a Ariana (Stephanie Cayo), una chica que vive en libertad, sin ataduras y que asegura no creer en el amor.

Netflix: de qué trata la película Hasta que nos volvamos a encontrar

Hasta que nos volvamos a encontrar cuenta la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional, eligirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo.

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Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, que amará y odiará conforme se vayan conociendo. ¿Será su amor suficiente para romper los paradigmas del adiós?

Netflix: reparto de la película Hasta que nos volvamos a encontrar

Maxi Iglesias

Stephanie Cayo

Tráiler de la película Hasta que nos volvamos a encontrar

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Dónde ver la película Hasta que nos volvamos a encontrar, según la zona geográfica