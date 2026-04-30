Netflix contiene el mejor catálogo de películas románticas españolas, una de ellas es la producción con Maxi Iglesias que cautiva y emociona, se trata de la exitosa Hasta que nos volvamos a econtrar.
Maxi Iglesias lo deja todo en Netflix con la película más emotiva y romántica
Netflix contiene el mejor catálogo de películas románticas españolas, una de ellas es la producción con Maxi Iglesias que cautiva y emociona
Salvador Campodónico es un joven y exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España. Para la construcción de su primer proyecto internacional eligen aterrizar en Cusco.
Una pareja que son puro fuego y unos paisajes que resultan insuperables. Maxi Iglesias se pone en la piel de Salvador Campodónico un joven empresario con las ideas muy claras que viaja hasta Perú para construir un ambicioso complejo hotelero para la empresa familiar.
En Cusco conoce a Ariana (Stephanie Cayo), una chica que vive en libertad, sin ataduras y que asegura no creer en el amor.
Netflix: de qué trata la película Hasta que nos volvamos a encontrar
Hasta que nos volvamos a encontrar cuenta la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional, eligirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo.
Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, que amará y odiará conforme se vayan conociendo. ¿Será su amor suficiente para romper los paradigmas del adiós?
Netflix: reparto de la película Hasta que nos volvamos a encontrar
- Maxi Iglesias
- Stephanie Cayo
Tráiler de la película Hasta que nos volvamos a encontrar
Dónde ver la película Hasta que nos volvamos a encontrar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hasta que nos volvamos a encontrar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hasta que nos volvamos a encontrar se puede ver en Netflix.
- España: la película Hasta que nos volvamos a econtrar se puede ver en Netflix.