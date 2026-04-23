Netflix es un éxito mundial con la serie turca de época que bate récords

Al conocer que su hija ha sido acusada de sabotear el club, Matilda se emplea allí para pagar la deuda y mantener a Rael lejos de las malas decisiones que ella tomó en el pasado.

Netflix: de qué trata la serie Club Estambul

La serie turca Club Estambul es un drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.

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Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exisgencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.

Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet.

Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.

Netflix: reparto de la serie Club Estambul

Gökçe Bahadr

Bar Arduç

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Tráiler de la serie Club Estambul

Embed - Club Estambul | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica