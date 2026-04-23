La serie turca de Netflix arrasa: un drama de época que cautiva a millones de espectadores en todo el mundo y bate récords de audiencias, se trata de Club Estambul.
Netflix es un éxito mundial con la serie turca de época que bate récords
La serie turca de Netflix arrasa: un drama de época que cautiva a millones de espectadores en todo el mundo y bate récords de audiencias
Este drama de época, ambientado en la década de 1950, estrenó la segunda parte de su primera temporada en enero de 2022. Con dirección de Seren Yüce y Zeynep Günay cuenta la historia de Matilda, quien acaba de salir de la prisión luego de cumplir 17 años de condena, y trabaja en uno de los nightclubs más importantes de la capital turca.
Su principal preocupación en libertad es recuperar el vínculo con su hija Rael y a la vez mantenerla alejada de Pera, el distrito europeo de Estambul donde pronto se ha metido en problemas.
Al conocer que su hija ha sido acusada de sabotear el club, Matilda se emplea allí para pagar la deuda y mantener a Rael lejos de las malas decisiones que ella tomó en el pasado.
Netflix: de qué trata la serie Club Estambul
La serie turca Club Estambul es un drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.
Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exisgencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.
Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet.
Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.
Netflix: reparto de la serie Club Estambul
- Gökçe Bahadr
- Bar Arduç
- Salih Bademci
- Frat Tan
- Metin Akdülger
- Asude Kalebek
Tráiler de la serie Club Estambul
Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.