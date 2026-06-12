Netflix: el thriller psicológico con capítulos cortos que está cargado de escenas subidas de tono

Se trata de El polígamo, que llegó a la plataforma de Netflix este viernes 12 de junio con 22 capítulos cargados de tensión, emociones y giros inesperados. Esta serie dramática es una de las novedades más llamativas de la plataforma.

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Netflix: de qué trata la serie El polígamo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El polígamo versa: "Joyce no es solo una influencer muy querida, sino también la imagen del matrimonio perfecto, pero todo se derrumba cuando las aventuras de su esposo desatan un escándalo".