La canadiense que copó el distrito Minero Malargüe en 6 meses y ahora busca inversores internacionales

El desembarco de la minera Argentina Metals en Mendoza

La primera operación pública de la empresa se conoció en noviembre de 2025, cuando anunció la compra de Las Estrellas, Zascar -fuera del MDMO-, Vecindario y La Herradura; cuatro proyectos que pertenecían a la empresa mendocina Apeleg, uno de los actores con mayor cantidad de propiedades dentro de la primera etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental.

De hecho, Julio Pulisich, fundador de Apeleg, se sumó como director en la firma canadiense.

Tras ese movimiento, la expansión más importante de Argentina Metals llegó en enero de 2026, cuando, a través de Nueva Gran Victoria SA, la firma canadiense adquirió el Mendoza Portfolio de Mirasol Resources, una operación en la que incorporó 14 propiedades más: Riesling, Malbec, Merlot, Sirah y los proyectos Pinot I al Pinot X.

Esa compra de cerca de 89.000 hectáreas le permitió quedarse con varios proyectos que ya contaban con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para exploración minera dentro del MDMO.

Un mes después, en febrero, la compañía sumó las propiedades El Salado y La Quimera, agregando casi 10.000 hectáreas a su “imperio malargüino”.

La última gran expansión de Argentina Metals se produjo en abril de 2026, con la adquisición de Angellica, Roma, Veneto y Belluno, activos que pertenecían a Andean Exploration SA, firma vinculada al grupo Maref.

Con esas operaciones, Argentina Metals se sumó a la también canadiense Kobrea como uno de los principales jugadores en Malargüe.

El proyecto estrella de la minera canadiense

Dentro de sus propiedades mineras, Las Estrellas aparece como su proyecto insignia.

Se ubica a unos 15 kilómetros de la frontera con Chile, dentro de una zona poco explorada pero geológicamente vinculada al cinturón cuprífero andino donde se encuentran algunos de los mayores yacimientos del mundo.

Según informó la compañía, allí ya se realizaron campañas de muestreo geoquímico, trabajos de magnetometría terrestre y estudios destinados a identificar objetivos de exploración minera.

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Además, el proyecto tiene una ubicación estratégica por su cercanía con El Perdido, la iniciativa de Kobrea que ya culminó su primera campaña exploratoria en el Distrito Minero Malargüe Occidental con grandes resultados.

El salto a los mercados internacionales

Tras consolidar su presencia en Mendoza, Argentina Metals recibió esta semana la aprobación condicional para comenzar a cotizar en la bolsa canadiense TSX Venture Exchange para buscar capitales extranjeros y así poder ampliar los trabajos de exploración necesarios para soñar con una futura mina.

Desde Impulsa Mendoza destacaron que la operación refleja el creciente vínculo de la provincia con los principales mercados internacionales de financiamiento para la actividad minera.

"Es una señal concreta de que Mendoza está consolidando las condiciones para transformarse en un hub financiero minero de referencia para la región", afirmó Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza.

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La operación también involucró la participación de profesionales mendocinos en aspectos técnicos, financieros y legales, un punto que tanto la empresa como el Gobierno consideran clave para fortalecer el ecosistema minero local.

Raymond Harari, CEO de Argentina Metals, señaló que el potencial geológico de Mendoza, el apoyo institucional y la disponibilidad de profesionales especializados fueron factores determinantes para avanzar en la estrategia de la compañía minera y alcanzar esta nueva etapa de acceso a los mercados de capitales.