ARCA y Minería oficializaron un nuevo sistema digital para el recupero de IVA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulado oficial, la reforma integra formalmente este beneficio impositivo al Sistema Integral de Recupero, conocido por la sigla SIR. La iniciativa apunta a efectivizar las garantías consagradas originalmente en el artículo 14 bis de la Ley de Inversiones Mineras, reduciendo los tiempos administrativos de tramitación.

Los detalles del nuevo trámite para la exploración minera

El esquema renovado permite que las empresas soliciten el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) abonado por compras, contrataciones e importaciones de bienes de capital vinculados al desarrollo de sus actividades. Según especifica la reglamentación emitida por la autoridad tributaria, el derecho a solicitar este beneficio se habilita 12 períodos fiscales después de su cómputo original en las declaraciones juradas.

Los fondos recuperados por las compañías podrán destinarse a diversos fines operativos previamente estipulados por las normas vigentes. Entre las opciones habilitadas, los contribuyentes podrán aplicar los montos correspondientes a la cancelación de deudas impositivas propias, al cumplimiento de obligaciones de la seguridad social o tramitar la acreditación directa en sus cuentas bancarias.

El nuevo esquema permite que las empresas soliciten el reintegro del IVA abonado por compras, contrataciones e importaciones de bienes de capital vinculados al desarrollo de sus actividades.

Para ingresar a este mecanismo informático, las compañías solicitantes deberán cumplir con la inscripción previa en el Registro Fiscal de Actividades Mineras. Asimismo, los responsables de los proyectos deberán detraer el monto solicitado del saldo técnico consignado en sus declaraciones juradas del impuesto antes de formalizar la presentación digital.

Las cuatro presentaciones anuales en la exploración minera

El nuevo procedimiento determina un calendario fijo para la recepción de los expedientes electrónicos a lo largo del año. Las empresas interesadas podrán confeccionar e ingresar hasta un máximo de cuatro solicitudes por cada año calendario, habilitadas exclusivamente durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre a través del servicio web.

Esta distribución trimestral tiene como propósito brindar mayor previsibilidad y previsión de liquidez a los inversores que financian las etapas iniciales de los yacimientos. Al concentrar las solicitudes en ventanas temporales definidas, los equipos técnicos del organismo recaudador pueden coordinar las revisiones de manera sistemática y prever los flujos de devolución presupuestaria.

En cada período habilitado, el sistema informático permitirá la carga manual o la importación masiva de datos relativos a los comprobantes de gasto. Dichos comprobantes deberán estar directamente vinculados a los proyectos registrados para garantizar el correcto cómputo del crédito fiscal.

Validación técnica y auditoría contable en la exploración minera

Un aspecto central de la reforma es el trabajo coordinado entre los organismos del Estado nacional. La Secretaría de Minería intervendrá de manera directa en la validación de los pedidos, actuando como autoridad de aplicación para certificar la consistencia técnica y comprobar la vinculación efectiva de los gastos con cada proyecto productivo.

A la par del control estatal, la normativa exige el respaldo de una auditoría externa para otorgar validez legal al trámite. Las empresas deberán adjuntar un informe profesional firmado por un contador público independiente, confeccionado bajo las pautas de las resoluciones técnicas vigentes formuladas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales.

El fin del régimen de 2004 y la transición en la exploración minera

Con la publicación de estas medidas, el Poder Ejecutivo dispuso abrogar la Resolución General 1761, un plexo normativo promulgado en 2004 que reguló el sector durante más de dos décadas. El texto oficial indica que las nuevas reglas entran en vigor inmediatamente y resultan de aplicación obligatoria a partir de las solicitudes del período marzo.

Para evitar interrupciones o perjuicios en las tramitaciones en curso, la Resolución Conjunta 5878 fijó pautas claras de transición administrativa. Aquellas gestiones o rectificativas iniciadas con anterioridad continuarán su trámite ordinario bajo la plataforma histórica mediante el aplicativo tradicional, asegurando la continuidad jurídica hasta la conclusión del expediente correspondiente.