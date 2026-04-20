Netflix sorprende con el thriller español de 8 episodios que es furor

Sometidos a un régimen dictatorial, la ciudadanía sobrevive a duras penas. Poco o nada se parece la situación al otro lado de la valla, donde todas las comodidades están al alcance de la mano.

En una misma ciudad dos mundos completamente opuestos se desarrollan.

Aunque esta serie se desarrolla en un futuro, encontramos similitudes con el presente que ha estado marcado por la aparición de un virus, que ha paralizado y cambiado nuestra forma de concebir la vida de un día para otro.

Netflix: de qué trata la serie La valla

La serie española La valla tiene 13 episodios. España año 2045. La escasez de recursos naturales llevó hace dos décadas, tras la III Guerra Mundial, a que regímenes dictatoriales asumieran el poder en gran parte de las democracias occidentales.

valla

La capital está dividida en dos sectores por una valla, que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población, y sus protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija, que ha caído en manos del gobierno.

Netflix: reparto de la serie La valla

Olivia Molina

Ángela Molina

Unax Ugalde

Abel Folk

Eleonora Wexler

Manu Fullola

Iván Chavero

Daniel Ibañez

Juan Blanco

Tráiler de la serie La valla

Embed - La Valla | Tráiler | Ya disponible solo en ATRESplayer PREMIUM

Dónde ver la serie La valla, según la zona geográfica