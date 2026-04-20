Netflix es especialista en producciones españolas, como por ejemplo esta excelente serie de 8 episodios que te sorprende, se trata de La valla.
Netflix sorprende con el thriller español de 8 episodios que es furor
Netflix es especialista en producciones españolas, como por ejemplo esta excelente serie de 8 episodios que te sorprende
En el año 2045 España se ha convertido en un dictadura militar tras una Tercera Guerra Mundial que agravó la crisis climática y que provocó la aparición varias cepas de enfermedades consideradas incurables.
En un Madrid dividido entre ricos y pobres por una valla infranqueable, una familia del lado malo debe infiltrarse en la parte privilegiada para rescatar a su hija.
Sometidos a un régimen dictatorial, la ciudadanía sobrevive a duras penas. Poco o nada se parece la situación al otro lado de la valla, donde todas las comodidades están al alcance de la mano.
En una misma ciudad dos mundos completamente opuestos se desarrollan.
Aunque esta serie se desarrolla en un futuro, encontramos similitudes con el presente que ha estado marcado por la aparición de un virus, que ha paralizado y cambiado nuestra forma de concebir la vida de un día para otro.
Netflix: de qué trata la serie La valla
La serie española La valla tiene 13 episodios. España año 2045. La escasez de recursos naturales llevó hace dos décadas, tras la III Guerra Mundial, a que regímenes dictatoriales asumieran el poder en gran parte de las democracias occidentales.
La capital está dividida en dos sectores por una valla, que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población, y sus protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija, que ha caído en manos del gobierno.
Netflix: reparto de la serie La valla
- Olivia Molina
- Ángela Molina
- Unax Ugalde
- Abel Folk
- Eleonora Wexler
- Manu Fullola
- Iván Chavero
- Daniel Ibañez
- Juan Blanco
Tráiler de la serie La valla
Dónde ver la serie La valla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La valla se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La valla se puede ver en Netflix.
- España: la serie La valla se puede ver en Netflix.