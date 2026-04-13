Netflix sorprende con la comedia romántica turca que conquista corazones

Ahora se encuentra con una familia a la que no conoce, con un marido y dos hijas a su cuidado.

Dilara es una joven actriz que participa en un anuncio de televisión de un champú recién salido al mercado, Belinda. Durante uno de los ensayos, la vida de Dilara cambia repentinamente, al darse cuenta de que todos los elementos del guion se han vuelto reales.

Netflix: de qué trata la película Ah, Belinda

La trama de Ah, Belinda gira en torno a Dilara , una joven y exitosa actriz interpretada por Neslihan. Tras ser contratada para un anuncio de champú llamado Belinda , experimenta un suceso inexplicable durante el rodaje: se ve catapultada a la vida de su personaje, Handan , una mujer común con una rutina muy alejada del deslumbrante mundo del espectáculo.

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¿Lo más inquietante? Nadie la reconoce ya como actriz. Amigos, compañeros e incluso su familia la tratan como si fuera realmente Handan.

A partir de ahí, se desarrolla una comedia surrealista con tintes dramáticos , en la que la protagonista intenta desesperadamente demostrar su identidad y recuperar la vida que ha perdido.

Netflix: reparto de la película Ah, Belinda

Neslihan Atagül Dogulu (Dilara)

Serkan Cayoglu (Serkan)

Necip Memili (Necati)

Meral Cetinkaya (Bilge Kadin)

Beril Pozam (Arzu)

Efe Tuncer (Akif)

Tráiler de la película Ah, Belinda

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Dónde ver la película Ah, Belinda, según la zona geográfica