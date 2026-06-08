Películas que hacen preguntas que la Iglesia nunca responde

Embed - Trailer El Séptimo sello

EL ÁRBOL DE LA VIDA

Una familia en el Texas de los años 50 sirve como contexto de esta película que se pregunta directamente: ¿por qué existimos?

ORDET

Carl Theodor Dreyer es el director de esta película que retrata a una familia danesa que está dividida entre la fe ciega y el escepticismo absoluto.

SILENCIO

Dos jesuitas viajan al Japón del siglo XVII donde el cristianismo está prohibido. Martin Scorsese tardó 28 años en hacer esta pregunta porque no sabía cómo responder esta pregunta: ¿qué hace Dios mientras sus fieles sufren?

PRIMERA REFORMA

En 2017 se estrenó esta película sobre un pastor solitario en Nueva York empieza a perder la fe después de conocer a un activista ambiental desesperado.

THERE WILL BE BLOOD

Paul Thomas Anderson es el director de esta película que se estrenó en 2007 y que nos muestra a un magnate del petróleo y a un predicador evangelista que se disputan las almas y la tierra del sur norteamericano.

VIRIDIANA

Luis Buñuel regresó a España para filmar esta crítica sobre la falsa moral y la caridad institucional.

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LOS COMULGANTES

Un pastor sueco lleva años repitiendo rituales sin sentir absolutamente nada. Es una película austera, pero dolorosa.

LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO

En 1928 se estrenó esta película que sigue siendo una de las más devastadoras en la historia del cine.

ANDREI RUBLEV

Un monje pintor de íconos en la Rusia del siglo XV que deja de pintar porque no entiende cómo Dios puede coexistir con tanta violencia y sufrimiento.