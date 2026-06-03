Gene Wilder tendrá su merecida biopic: ¿cuáles son sus mejores películas?

Un productor de Broadway en decadencia (Zero Mostel) y su tímido y neurótico contador, Leo Bloom (Gene Wilder), descubren que pueden ganar mucho más dinero con un fracaso teatral absoluto que con un éxito. Para lograrlo, financian de más la peor obra imaginable: un musical pro-nazi llamado Primavera para Hitler. Sin embargo, el tiro les sale por la culata cuando la obra resulta ser un éxito cómico rotundo.

Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar (Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask, 1972)

Es una comedia de sketches dirigida por Woody Allen, Wilder protagoniza uno de los segmentos más recordados de su carrera interpretando al Dr. Ross, un respetable médico que arruina su vida y su carrera al enamorarse perdidamente de una oveja llamada Daisy.

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Locura en el Oeste (Blazing Saddles, 1974)

Para destruir a un pueblo de la frontera y quedarse con sus tierras, un corrupto oficial político nombra a un sheriff negro. Contra todo pronóstico, el nuevo sheriff se alía con "The Waco Kid" (Wilder), un pistolero alcohólico y veloz como el rayo, para defender al pueblo y desmantelar los planes de los terratenientes en una sátira salvaje de los clásicos westerns.

El joven Frankenstein (Young Frankenstein, 1974)

El doctor Frederick Frankenstein (Wilder), un respetable neurocirujano estadounidense que reniega del infame legado de su abuelo, hereda el castillo familiar en Transilvania. Tras encontrar los diarios privados de su antepasado, cede a la curiosidad y decide repetir el experimento de reanimar a los muertos, con la torpe ayuda del jorobado Igor y un cerebro no muy "normal".

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La chica de rojo (The Woman in Red, 1984)

Esta película está dirigida y protagonizada por el propio Wilder, y narra la historia de Teddy Pierce, un hombre de familia aparentemente feliz y con una vida aburrida. Todo cambia cuando ve en un estacionamiento a una espectacular mujer vestida de rojo (Kelly LeBrock) recreando la famosa escena de Marilyn Monroe con el viento. Teddy se obsesiona con ella, desatando una serie de mentiras para intentar conquistarla.

No me chillen que no los veo (See No Evil, Hear No Evil, 1989)

Wallace (Pryor) es ciego y Dave (Wilder) es sordo. Juntos trabajan en un puesto de periódicos y se convierten en los únicos "testigos" de un asesinato: el ciego escuchó el disparo y el sordo vio las piernas de la asesina. Cuando la policía los acusa del crimen por falta de sentido común, se ven obligados a escapar juntos combinando sus capacidades para atrapar a los verdaderos criminales.