Johnny Depp llega a la Argentina: cuándo viene y cómo hacer para verlo

Esta producción cuenta con la participación de actores como Riccardo Scamarcio, Stephen Graham (quien se volvió conocido este año tras el estreno de la serie de Netflix "Adolescencia"), Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery (conocido por su trabajo en la serie de Netflix "Emily In Paris"), Sally Phillips, Luisa Ranieri, entre otros.

La avant premiere de esta producción se realizará el martes 11 de noviembre a las 19hs en Cinemark de Palermo. Durante las actividades que el actor tiene planificadas en nuestro país, estará acompañado por su gran amigo Jorge Rodríguez (la pareja de la conductora Verónica Lozano).

Depp también brindará una masterclass en la ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista del film.

Por el momento las productoras involucradas en la visita del actor no han revelado cómo uno puede incribirse en la avant premiere de la película o en la masterclass que el protagonista brindará en La Plata, pero se espera que esos detalles se conozcan en los próximos días.

También ha trascendido que el protagonista de "Charlie y la fábrica de chocolate" se sentará en el diván de "Cortá por Lozano", en lo que sin dudas será una entrevista única y especial.