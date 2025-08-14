El condestable Ichabod Crane (Johnny Depp), un investigador de Nueva York que utiliza avanzados métodos de averiguación, es enviado al pequeño y remoto pueblo de Sleepy Hollow para descubrir qué hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a sus habitantes.

Netflix: de qué se trata la película La leyenda del jinete sin cabeza

La sinopsis de la película de Netflix, La leyenda del jinete sin cabeza, comienza en 1799, en una aldea de Nueva Inglaterra, aparecen de forma sucesiva varios cadáveres decapitados. Y las cabezas han desaparecido.

jinete1 Buena cinta. Netflix tiene una estupenda película con Johnny Depp, La leyenda del jinete sin cabeza.

Aterrorizados, los habitantes de la aldea están convencidos de que estos crímenes son obra de un extraño e iracundo jinete, que, según la leyenda, tampoco tiene cabeza.

Las autoridades de Nueva York envían entonces a su mejor detective para resolver el misterio: Ichabod Crane (Johnny Depp) no cree ni en leyendas ni en venganzas póstumas. Pero, nada más llegar, sucumbe al extraño y venenoso encanto de la hermosa Katrina Van Tassel.

Netflix: reparto de la película La leyenda del jinete sin cabeza

Johnny Depp

Christina Ricci

Miranda Richardson

Michael Gambon

Casper Van Dien

Jeffrey Jones

Trailer de la película La leyenda del jinete sin cabeza

Embed - Sleepy Hollow 25th Anniversary | Official Trailer | Paramount Scares

Dónde ver la película La leyenda del jinete sin cabeza, según la zona geográfica