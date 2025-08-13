Maribel Verdú. La actriz española se luce en la película de Netflix

Netflix tiene un maravilloso catálogo de series y películas, como por ejemplo esta cinta mexicana que traspasa todos los límites prohibidos, Y tu mamá también.

Julio y Tenoch son grandes amigos, en una fiesta conocen a Luisa, quien decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo... Cuarón nos invita a ser partícipes de un viaje inolvidable, repleto de grandes momentos.

Diego Luna, Maribel Verdú y Gael García Bernal. Los tres actores principales que la rompen en la película de Netflix, Y tu mamá también.

Con actuaciones brillantes, García Bernal, Luna y Verdú están increíbles. Un relato de sangre caliente y salvajemente erótico, revela los placeres físicos sin perder contacto con el pensamiento y los sentimientos. Una película llena de vida.

Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, Julio y Tenoch son grandes amigos. En una fiesta conocen a Luisa, una deprimida chica española casada con un primo de Tenoch.

Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo. La aventura pondrá a prueba su amistad y marcará sus vidas para siempre.

Netflix: de qué se trata la película Y tu mamá también

Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna) tienen diecisiete años y, con sus hormonas a flor de piel, van en busca de nuevas experiencias. Un día conocen a Luisa (Maribel Verdú), una hermosa joven de 28 años que desde el principio logra captar la atención de los dos muchachos.

Diego Luna, Maribel Verdú y Gael García Bernal. Se lucen en la película de Netflix, Y tu mamá también.

De camino a una playa inexistente, se pierden. En un primer momento, la chica les ignora, pero poco a poco se ve atrapada en un torbellino de pasión, inocencia y sexualidad...

Netflix: reparto de la película Y tu mamá también

  • Diego Luna (Tenoch Iturbide)
  • Gael García Bernal (Julio Zapata)
  • Maribel Verdú (Luisa Cortés)
  • Nathan Grinberg (Manuel Huerta)

Trailer de la película Y tu mamá también

Embed - Y Tu Mama Tambien Official Trailer #1 - Gael GarcÍa Bernal Movie (2001) HD

Dónde ver la película Y tu mamá también, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Y tu mamá también no se puede ver en Netflix.
  • España: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix

