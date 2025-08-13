Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, Julio y Tenoch son grandes amigos. En una fiesta conocen a Luisa, una deprimida chica española casada con un primo de Tenoch.

Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo. La aventura pondrá a prueba su amistad y marcará sus vidas para siempre.

Netflix: de qué se trata la película Y tu mamá también

Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna) tienen diecisiete años y, con sus hormonas a flor de piel, van en busca de nuevas experiencias. Un día conocen a Luisa (Maribel Verdú), una hermosa joven de 28 años que desde el principio logra captar la atención de los dos muchachos.

ytumama Diego Luna, Maribel Verdú y Gael García Bernal. Se lucen en la película de Netflix, Y tu mamá también.

De camino a una playa inexistente, se pierden. En un primer momento, la chica les ignora, pero poco a poco se ve atrapada en un torbellino de pasión, inocencia y sexualidad...

Netflix: reparto de la película Y tu mamá también

Diego Luna (Tenoch Iturbide)

Gael García Bernal (Julio Zapata)

Maribel Verdú (Luisa Cortés)

Nathan Grinberg (Manuel Huerta)

Trailer de la película Y tu mamá también

Embed - Y Tu Mama Tambien Official Trailer #1 - Gael GarcÍa Bernal Movie (2001) HD

Dónde ver la película Y tu mamá también, según la zona geográfica