Del jardín de infantes al altar: la historia de amor que aún emociona tras la aparición de una carta

Melody Moro, mendocina, encontró una carta de amor escrita por su marido Nicolás Rocha. Su historia comenzó en el jardín de infantes y terminó en boda

Cecilia Corradetti
Cecilia Corradetti
Nicolás Rocha y Melody Moro en tiempos de jardín de infantes. Foto: gentileza 

Melody Moro nunca imaginó que un simple día de limpieza en su casa la llevaría a un viaje al pasado más tierno. Entre cajas y recuerdos, apareció una vieja carta de su marido, Nicolás Rocha, escrita cuando ambos tenían apenas 10 años. Se habían conocido en el jardín de infantes, y sus mamás, amigas inseparables, compartían buena parte de la vida. Incluso aquel primer día de clases se tomaron juntos una foto: Melody y Nicolás de la mano en la puerta del jardín, dos niños ajenos al mundo pero con un vínculo que resistiría el tiempo.

La carta que encontró la mujer decía con la inocencia de un niño: "Melody: leí tu carta, con respecto a que no me corte el pelo, no me lo voy a dejar largo porque no me gusta peinarme. Cuando me preguntaste en la carta si gustaba de vos, la respuesta es sí. Nicolás".

carta de amor y posteo melody moro

Al encontrarla, Melody no dudó en compartirla en sus redes: “Han pasado como 35 años de esta carta… la encuentro bien conservada junto a otros recuerdos que atesoro escritos, dibujados y dedicados a mí. Pienso en que la vida dio todas las vueltas que tuvo que dar hasta marearnos… y así encontrarnos y volvernos a elegir mi querido @nicorocha1981. Mi amor y mi sol en medio de mi tormenta. Recuerdo la mañana en que recibí la carta. Junto a un inocente y tierno regalo, un portaminas de esos que se le sacaba la punta por atrás con un osito verde agua, está su papel y su moño. Aprovecho a decirte que el pelo te queda divino como lo uses. Y qué bueno que te sigo gustando. Vos a mí también, marido”.

carta de amor melody y nicolas rocha

La foto de Nico y Melody en la puerta del jardín de infantes

Su historia comenzó hace décadas. Melody y Nicolás se conocieron en 1986, cuando Melody, con su delantal rosado bordado y su flequillo recién cortado, entró por primera vez al jardín de infantes de la Escuela Manuel Belgrano. Entre la ansiedad y la novedad, Nicolás, con su cabello oscuro y zapatos brillantes, se convirtió en su primer sostén.

Crecieron juntos hasta el final de la primaria, compartiendo veranos, meriendas y juegos, pero luego la vida los separó. A pesar de la distancia, los lazos invisibles mantuvieron viva la conexión. Durante la adolescencia y juventud, coincidencias y encuentros esporádicos mantuvieron encendida la llama: saludos en fiestas familiares, cumpleaños y actividades artísticas, ella actriz y él músico.

La boda de Melody Moro y Nico Rocha semana de la dulzura.jpg
La boda y una historia de amor de novela.

Pero fue un hecho doloroso lo que los volvió a unir de manera definitiva. En 2019, Sebastián Moro, hermano de Melody, periodista, fue asesinado en Bolivia durante un golpe de Estado. Nicolás estuvo ahí, acompañando a Melody con su presencia y afecto, recordándole que no estaba sola. “Siempre la amé”, confiesa Nicolás. Melody recuerda cómo su apoyo se convirtió en un ancla en medio del dolor y cómo, en ese reencuentro, el amor infantil volvió a florecer.

En plena pandemia renació el amor

En plena pandemia, descubrieron que compartían el mismo número de DNI para salir a la calle y, poco a poco, el amor resurgió. Ambos habían formado familias propias: Nicolás con su hijo Tomás y Melody con su hija Sabina, pero el cariño entre ellos creció de manera natural, sin prisas. El 4 de noviembre de 2023, 37 años después de aquel primer encuentro, decidieron casarse al aire libre en un festejo lleno de recuerdos y simbolismo.

La boda fue un acto artesanal y comunitario, con detalles hechos a mano y memorias que contaban su historia. Sus madres, amigas desde hace más de cuatro décadas, participaron en cada paso. Una artista pintó para ellos la foto de aquel primer día de jardín, y hoy esa imagen ocupa un lugar especial en su hogar.

Nicolás Rocha y Melody Moro, casamiento.jpg

"Me gustás", le escribió Nicolás a Melody en una carta que ella encontró en estos días. Tenían 10 años.

“Creo que el amor se intuye, siempre estuvo ahí”, reflexiona Melody. “Celebramos un amor que resistió todo: distancia, tiempo, dolor. Elegimos creer en eso, en que vale la pena apostar incluso cuando parece imposible”, añade Nicolás.

La carta de niño, simple y directa, es hoy inspira a otros. Y muestra que lograron convertir aquel "Sí" en una historia que perdura.

