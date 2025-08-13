Netflix y una película tan buena como John Wick: dura menos de dos horas

La crítica especializada cayó rendida a los pies de esta película, y es que dejó reseñas de primerísimo nivel, comparándola con un ícono del género de acción como lo es la cinta de John Wick. Esta oferta de Netflix promete no darte respiro, y su llegada fue tan esperada por los suscriptores, que a las horas ya era una de las 10 películas más populares en Argentina en el catálogo de series y películas.

La película se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces ha pasado a ser una de las mejores historias de acción de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la película Noche sin paz

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de acción comparada con John Wick, Noche sin paz centra su historia en: "un grupo de peligrosos mercenarios intenta robar la mansión de una familia adinerada en Nochebuena, pero se encuentra con un adversario inesperado: el mismísimo Santa Claus".

La película tiene una lista larga de motivos por el cual darle play a esta historia de acción en Netflix.

Reparto de Noche sin paz, la película que está en Netflix

David Harbour como Santa

John Leguizamo como Scrooge

Beverly D'Angelo como Gertrude

Alex Hassell como Jason

Alexis Louder como Linda

Edi Patterson como Alva

Cam Gigandet como Morgan Steel

Leah Brady como Trudy

André Eriksen como Gingerbread

