Netflix y una película tan buena como John Wick: dura menos de dos horas

La crítica especializada cayó rendida a los pies de esta película, y es que dejó reseñas de primerísimo nivel, comparándola con un ícono del género de acción como lo es la cinta de John Wick. Esta oferta de Netflix promete no darte respiro, y su llegada fue tan esperada por los suscriptores, que a las horas ya era una de las 10 películas más populares en Argentina en el catálogo de series y películas.
La película se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces ha pasado a ser una de las mejores historias de acción de la plataforma de streaming.
Embed - Noche Sin Paz- Tráiler Oficial 1 (Universal Pictures) HD
Netflix: de qué trata la película Noche sin paz
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de acción comparada con John Wick, Noche sin paz centra su historia en: "un grupo de peligrosos mercenarios intenta robar la mansión de una familia adinerada en Nochebuena, pero se encuentra con un adversario inesperado: el mismísimo Santa Claus".
La película tiene una lista larga de motivos por el cual darle play a esta historia de acción en Netflix.
Reparto de Noche sin paz, la película que está en Netflix
- David Harbour como Santa
- John Leguizamo como Scrooge
- Beverly D'Angelo como Gertrude
- Alex Hassell como Jason
- Alexis Louder como Linda
- Edi Patterson como Alva
- Cam Gigandet como Morgan Steel
- Leah Brady como Trudy
- André Eriksen como Gingerbread
Dónde ver la película Noche sin paz según la zona geográfica
- Argentina: la película Noche sin paz se puede ver en Netflix.
- España: la película Noche de paz se puede alquilar en Amazon Video.
- Estados Unidos: la película Violent Night se puede ver en Apple TV+.