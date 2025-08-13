Netflix y una película tan buena como John Wick: dura menos de dos horas

Netflix se destaca por contar con un catálogo donde hay series y películas para todos los gustos. Una película no para de sumar reproducciones dentro de la plataforma, con una historia que te tendrá pegado a la pantalla desde el minuto uno, y que muchos comparan con un hito como lo es John Wick: Noche sin paz.

Las producciones estadounidenses son especialistas en materia de series y películas del género de acción, y es que cuenta con títulos que son insuperables, no solo los disponibles en Netflix. Esta película demuestra a la perfección porque los relatos de este país son los mejores en este tipo de historias, consiguiendo una crítica propia de las mejores de los últimos 10 años.

Estamos al frente de una película que cuenta con una historia donde la acción y la sangre desborda a lo largo de 112 minutos, lo que dura este relato disponible en el catálogo de series y películas de Netflix. David Harbour, John Leguizamo y Beverly D'Angelo son los protagonistas de esta oferta que no solo la rompió en los cines, sino que confirmó su éxito en su llegada a la plataforma de streaming.

La crítica especializada cayó rendida a los pies de esta película, y es que dejó reseñas de primerísimo nivel, comparándola con un ícono del género de acción como lo es la cinta de John Wick. Esta oferta de Netflix promete no darte respiro, y su llegada fue tan esperada por los suscriptores, que a las horas ya era una de las 10 películas más populares en Argentina en el catálogo de series y películas.

La película se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces ha pasado a ser una de las mejores historias de acción de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la película Noche sin paz

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de acción comparada con John Wick, Noche sin paz centra su historia en: "un grupo de peligrosos mercenarios intenta robar la mansión de una familia adinerada en Nochebuena, pero se encuentra con un adversario inesperado: el mismísimo Santa Claus".

La película tiene una lista larga de motivos por el cual darle play a esta historia de acción en Netflix.

Reparto de Noche sin paz, la película que está en Netflix

  • David Harbour como Santa
  • John Leguizamo como Scrooge
  • Beverly D'Angelo como Gertrude
  • Alex Hassell como Jason
  • Alexis Louder como Linda
  • Edi Patterson como Alva
  • Cam Gigandet como Morgan Steel
  • Leah Brady como Trudy
  • André Eriksen como Gingerbread

Dónde ver la película Noche sin paz según la zona geográfica

  • Argentina: la película Noche sin paz se puede ver en Netflix.
  • España: la película Noche de paz se puede alquilar en Amazon Video.
  • Estados Unidos: la película Violent Night se puede ver en Apple TV+.

