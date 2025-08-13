Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie de 6 capítulos que paraliza corazones y es una de las más sorprendentes

La serie estadounidense de Netflix la está rompiendo entre las más vistas y relata una historia conmovedora, de las más vistas entre las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Melissa Barrera interpreta a Liv Lozano en la serie de Netflix.

Los usuarios de Netflix que quieran adentrarse en una historia conmovedora y de las más vistas, no deberían dejar pasar ni un minuto más sin ver la serie Sigue respirando, una producción estadounidense 2022 que está siendo muy aclamada por estoy días.

Se trata de una propuesta imperdible de drama y aventura, dirigida por Martin Gero y protagonizada por la actriz mexicana Melissa Barrera, artífice de éxito mundial de la serie de Netflix.

La serie ofrece un relato conmovedor, que sigue la odisea de una mujer por sobrevivir en el medio de la naturaleza, luego de que la avioneta donde viajaba, se precipitara al agua.

Destacada entre todas las series y películas, la entrega de Netflix ofrece mucho más que la supervivencia de la protagonista, ya que toca temas de mucho interés actual, como saber perdonar cosas del pasado de uno mismo y lograr que cierren las heridas.

La serie tiene un total de seis capítulos relativamente cortos, que van aproximadamente entre los 31 y 40 minutos de duración cada uno. Y se estrenó en la plataforma de Netflix en julio de 2022.

La serie de Netflix es uno de los mejores dramas de aventura de los últimos años.

Netflix: de qué trata la serie Sigue respirando

La serie de Netflix tiene como protagonista a Liv Lozano (Melissa Barrera), una abogada neoyorkina que se sube a una avioneta privada tras la cancelación de su vuelo y se estrella en plena naturaleza canadiense. En su lucha por sobrevivir en ese lugar inhóspito, Liv deberá hacer frente a los recuerdos de su infancia.

La serie de Netflix la rompe en el top de las más vistas.

Reparto de Sigue respirando, serie de Netflix

  • Melissa Barrera (Olivia “Liv” Lozano)
  • Jeff Wilbusch (Danny)
  • Florencia Lozano (madre de Liv)
  • Juan Pablo Espinosa (padre de Liv)
  • Austin Stowell (Sam)
  • Mike Dopud (George)
  • Getenesh Berhe (Ruth)

Tráiler de Sigue respirando, serie de Netflix

Embed - SERIE: Sigue Respirando (2022) | Trailer en español

Dónde ver la serie Sigue respirando, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.

