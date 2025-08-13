Netflix: la serie de 6 capítulos que paraliza corazones y es una de las más sorprendentes

Destacada entre todas las series y películas, la entrega de Netflix ofrece mucho más que la supervivencia de la protagonista, ya que toca temas de mucho interés actual, como saber perdonar cosas del pasado de uno mismo y lograr que cierren las heridas.

La serie tiene un total de seis capítulos relativamente cortos, que van aproximadamente entre los 31 y 40 minutos de duración cada uno. Y se estrenó en la plataforma de Netflix en julio de 2022.

netflix-pelicula-sigue-respirando La serie de Netflix es uno de los mejores dramas de aventura de los últimos años.

Netflix: de qué trata la serie Sigue respirando

La serie de Netflix tiene como protagonista a Liv Lozano (Melissa Barrera), una abogada neoyorkina que se sube a una avioneta privada tras la cancelación de su vuelo y se estrella en plena naturaleza canadiense. En su lucha por sobrevivir en ese lugar inhóspito, Liv deberá hacer frente a los recuerdos de su infancia.

netflix-sigue-respirando La serie de Netflix la rompe en el top de las más vistas.

Reparto de Sigue respirando, serie de Netflix

Melissa Barrera (Olivia “Liv” Lozano)

Jeff Wilbusch (Danny)

Florencia Lozano (madre de Liv)

Juan Pablo Espinosa (padre de Liv)

Austin Stowell (Sam)

Mike Dopud (George)

Getenesh Berhe (Ruth)

Tráiler de Sigue respirando, serie de Netflix

Dónde ver la serie Sigue respirando, según la zona geográfica