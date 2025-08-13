Netflix: la serie de 6 capítulos que paraliza corazones y es una de las más sorprendentes

Destacada entre todas las series y películas, la entrega de Netflix ofrece mucho más que la supervivencia de la protagonista, ya que toca temas de mucho interés actual, como saber perdonar cosas del pasado de uno mismo y lograr que cierren las heridas.
La serie tiene un total de seis capítulos relativamente cortos, que van aproximadamente entre los 31 y 40 minutos de duración cada uno. Y se estrenó en la plataforma de Netflix en julio de 2022.
netflix-pelicula-sigue-respirando
La serie de Netflix es uno de los mejores dramas de aventura de los últimos años.
Netflix: de qué trata la serie Sigue respirando
La serie de Netflix tiene como protagonista a Liv Lozano (Melissa Barrera), una abogada neoyorkina que se sube a una avioneta privada tras la cancelación de su vuelo y se estrella en plena naturaleza canadiense. En su lucha por sobrevivir en ese lugar inhóspito, Liv deberá hacer frente a los recuerdos de su infancia.
netflix-sigue-respirando
La serie de Netflix la rompe en el top de las más vistas.
Reparto de Sigue respirando, serie de Netflix
- Melissa Barrera (Olivia “Liv” Lozano)
- Jeff Wilbusch (Danny)
- Florencia Lozano (madre de Liv)
- Juan Pablo Espinosa (padre de Liv)
- Austin Stowell (Sam)
- Mike Dopud (George)
- Getenesh Berhe (Ruth)
Tráiler de Sigue respirando, serie de Netflix
Embed - SERIE: Sigue Respirando (2022) | Trailer en español
Dónde ver la serie Sigue respirando, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sigue respirando se puede ver en Netflix.