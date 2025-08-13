En el barro. Netflix anunció a qué hora estrenará la precuela de El Marginal

Netflix prepara un nuevo capítulo en el universo de El Marginal con En el barro, la esperada precuela femenina. ¿A qué hora se estrena en Argentina? Con producción de Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cambia el escenario a una prisión para mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

Esperado estreno. Netflix confirmó cuándo se estrena la serie En el barro, precuela de El Marginal.

En el barro promete ser una de las producciones argentinas más esperadas del año. Con su estreno en Netflix, anticipa tensión, transformación y una mirada femenina imprescindible sobre el poder, la camaradería y la supervivencia tras los muros de La Quebrada.

Netflix: a qué hora se estrena la serie En el Barro

La nueva serie argentina llega a Netflix este jueves 14 de agosto de 2025 a la plataforma. Se espera que se encuentre disponible de forma global desde las 4 de la madrugada de la Argentina.

Netflix: de qué se trata la serie En el barro

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada La Borges, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.

Precuela de El Marginal. Netflix anunció a qué hora y cuándo estrenará la serie En el barro.

Convertidas en Las embarradas, estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, tribus carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.

Netflix: reparto de la serie En el barro

  • Ana Garibaldi como Gladys Guerra La Borges
  • Valentina Zenere
  • Rita Cortese
  • Lorena Vega
  • Marcelo Subiotto
  • Carolina Ramírez
  • Ana Rujas

También participan Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

Entre las participaciones especiales están María Becerra en su debut actoral como Cleo, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, y regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.

Trailer de la serie En el barro

