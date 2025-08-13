Netflix: de qué se trata la serie En el barro

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada La Borges, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.

enelbarro1 Precuela de El Marginal. Netflix anunció a qué hora y cuándo estrenará la serie En el barro.

Convertidas en Las embarradas, estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, tribus carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.

Netflix: reparto de la serie En el barro

Ana Garibaldi como Gladys Guerra La Borges

Valentina Zenere

Rita Cortese

Lorena Vega

Marcelo Subiotto

Carolina Ramírez

Ana Rujas

También participan Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

Entre las participaciones especiales están María Becerra en su debut actoral como Cleo, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, y regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.

Trailer de la serie En el barro