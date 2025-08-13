Netflix: de qué se trata la serie En el barro
La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada La Borges, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.
enelbarro1
Precuela de El Marginal. Netflix anunció a qué hora y cuándo estrenará la serie En el barro.
Convertidas en Las embarradas, estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, tribus carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.
Netflix: reparto de la serie En el barro
- Ana Garibaldi como Gladys Guerra La Borges
- Valentina Zenere
- Rita Cortese
- Lorena Vega
- Marcelo Subiotto
- Carolina Ramírez
- Ana Rujas
También participan Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.
Entre las participaciones especiales están María Becerra en su debut actoral como Cleo, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, y regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.
Trailer de la serie En el barro
Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix