La Corte benefició a Janina Ortiz y suspendió multas del Tribunal de Cuentas por $700.000

Janina Ortiz, Daniel Orozco, ex funcionarios y particulares están bajo proceso judicial penal por el delito de peculado en el caso de las cooperativas de trabajo "truchas" que recibieron con fondos públicos de Las Heras.

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart, ex funcionarios de Las Heras, irán a juicio por peculado.

Janina Ortiz, de la política al comercio

La actuación del Tribunal de Cuentas de Mendoza fue clave para el avance de la causa judicial penal por peculado contra Janina Ortiz, Orozco y ex funcionarios y particulares.

De hecho, el fiscal de Delitos Económicos agravó la calificación contra los imputados a raíz de las conclusiones y de las multas y cargos aplicados.

La investigación del Ministerio Público Fiscal ha sido clausurada y elevada a juicio oral y público.

Janina Ortiz fue suspendida de la función de legisladora provincial por el demarchismo y ahora se dedica a la actividad comercial.