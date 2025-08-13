Inicio Política Janina Ortiz
Fallo unánime

La Corte benefició a Janina Ortiz y suspendió multas del Tribunal de Cuentas por $700.000

El fallo de la Corte es unánime e idéntico al que benefició a Daniel Orozco la semana pasada. Avanza la causa penal por peculado con fondos de Las Heras

José Luis Verderico
José Luis Verderico
Janina Ortiz
Janina Ortiz, suspendida legisladora provincial, fue beneficiada por la Suprema Corte al igual que Daniel Orozco la semana pasada.

La Suprema Corte de Justicia benefició a Janina Ortiz con la suspensión del pago de una multa del Tribunal de Cuentas por irregularidades como funcionaria en la Municipalidad de Las Heras.

El fallo fue unánime, lleva las firmas de los supremos Dalmiro Garay, Julio Gómez y Teresa Day y establece la suspensión del pago de una multa y tres cargos por un total de casi $700.000 que el Tribunal de Cuentas le impuso a la suspendida legisladora provincial Janina Ortiz.

Idéntica decisión había tomado la Suprema Corte de Justicia la semana pasada en beneficio de Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras y esposo de Janina Ortiz, cuando suspendió el pago de una sanción económica por $570.000.

Janina Ortiz, Daniel Orozco, ex funcionarios y particulares están bajo proceso judicial penal por el delito de peculado en el caso de las cooperativas de trabajo "truchas" que recibieron con fondos públicos de Las Heras.

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg
Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart, ex funcionarios de Las Heras, irán a juicio por peculado.

Janina Ortiz, de la política al comercio

La actuación del Tribunal de Cuentas de Mendoza fue clave para el avance de la causa judicial penal por peculado contra Janina Ortiz, Orozco y ex funcionarios y particulares.

De hecho, el fiscal de Delitos Económicos agravó la calificación contra los imputados a raíz de las conclusiones y de las multas y cargos aplicados.

La investigación del Ministerio Público Fiscal ha sido clausurada y elevada a juicio oral y público.

Janina Ortiz fue suspendida de la función de legisladora provincial por el demarchismo y ahora se dedica a la actividad comercial.

