Alfredo Cornejo afirmó que reunirse con Chile sólo para expresar buenas intenciones "no vale la pena"

Alfredo Cornejo en Chile Alfredo Cornejo durante su disertación en Concón, Chile. Foto: Prensa de Gobierno

Alfredo Cornejo en Chile: "Prefiero avances pequeños pero reales todos los años”

El gobernador Alfredo Cornejo contó que "estamos en la reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, con la firme convicción de avanzar en mejoras concretas. Aunque Mendoza no tiene competencia directa sobre las rutas nacionales, tenemos voluntad política para hacer todo lo que nos corresponde y complementar un paso moderno y ágil".

No buscamos anunciar grandes obras que nunca se concretan, sino lograr avances pequeños pero reales y sostenidos en el tiempo para reducir las demoras en el cruce, mejorando los servicios migratorios, aduaneros y de transporte

Cornejo destacó el valor del comité como espacio institucional, pero advirtió que “la continuidad y el compromiso político no alcanzan si no se ven resultados concretos que mejoren la vida de las personas. Durante años impulsé este comité como senador nacional porque sinceramente me parecía frustrante participar sin ver avances sustantivos. Pero hoy, con una actitud diferente por parte del gobierno nacional, creemos que es momento de retomar esta instancia y hacerla efectiva”.

Si este comité funciona para que haya menos filas, más turismo, más comercio, más inversiones y más empleo, entonces nos tendrá trabajando todos los años. Pero si volvemos a juntar funcionarios sólo para repetir buenas intenciones, no vale la pena. Hagamos que cada encuentro deje una huella real

Alfredo Cornejo en Chile1 Alfredo Cornejo expuso en la reunión del Comité de Integración Paso cristo Redentor en Chile. Foto: Gobierno de Mendoza.

El vínculo de Alfredo Cornejo con Chile

Cornejo relató su relación con el país trasandino al explicar que "Chile me marcó profundamente, ya que estudié en Santiago, trabajé en el sector privado y fui becario en la CEPAL".

En 1990 vivió la transición democrática y, antes de eso, como presidente de la Federación Universitaria de Cuyo, conformó el Comité Pro Chile para apoyar a los estudiantes en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Aseguró el gobernador: "Amo este país tanto como el mío y justamente por eso me duele que no podamos disfrutar plenamente de esa integración que decimos defender”.

En estos 42 años de democracia en Argentina y 35 en Chile, nuestro país está estancado. Chile ha crecido tres o cuatro veces más, fruto de políticas públicas sostenidas, más allá de los gobiernos de turno. Nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de generar acuerdos de largo plazo

El encuentro finalizó con el compromiso de avanzar con la implementación definitiva del sistema migratorio y aduanero simplificado, profundizar el trabajo en infraestructura de frontera, y dar continuidad a las sesiones anuales del comité. Las próximas jornadas se realizarán en Valparaíso y San Juan de Honor, en la Universidad Católica.

Fuente: Gobierno de Mendoza.