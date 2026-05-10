La estrategia de Alfredo Cornejo para auxiliar a las pymes y achicar el Estado en una sola jugada

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Victor Fayad El ministro de Hacienda, Víctor Fayad fue quien llevó a la Legislatura el proyecto para eliminar el Fondo para la Transformación y pretende reemplazarlo con la Dirección de Financiamiento Productivo, que no sólo dejará de dar créditos, sino que podría funcionar con un 15% o 20% de la estructura de empleados y gastos que tenía aquel fondo. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Caída de la recaudación en picada

Cabe acotar que el mismo día en que Fayad ingresó el proyecto de eliminación del Fondo para la Transformación a la Legislatura, también adosó otro para reestructurar el Instituto de Juegos y Casinos, al que se le cayeron los ingresos por el incendio del casino del Este, pero está obligado a seguir pagándoles el sueldo a esos empleados.

La situación de ese instituto que hoy tiene 446 empleados también se muestra como insostenible: se le derrumba la recaudación porque aquel casino representaba un tercio de lo que ingresaba por apuestas en tragamonedas, pero debe pagar los sueldos a esos 48 trabajadores. En abril debió desembolsar $53 millones y en lo que queda del año tendrá que pagar $650 millones. Por eso abrió la chance de retiros voluntarios y ofrece 120% de indemización.

Como argumento potente en el tercer piso de Casa de Gobierno aseguran que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento hace tiempo que se quedó sin capital, y que cada vez con más frecuencia sus gerentes tocaban la puerta de Hacienda pidiendo dinero para poder otorgar créditos al sector productivo.

Para cubrir esos fondos Fayad no tenía más opción que echar manos a las arcas del Estado y eso hoy parece insostenible, más en el actual contexto de caída de recaudación y desplome de la coparticipación. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en sólo 4 meses Mendoza perdió casi $58.212 millones de ese reparto de impuestos, puntualmente por la caída del IVA y de Ganancias.

Tan preocupante es la situación que el mismo Fayad decidió pedirle a la Nación un adelanto de coparticipación de $325.000 millones que llegarán en 3 cuotas, aunque deberá devolverlo este año, a partir de septiembre.

"El Estado no es un banco": no más créditos, sólo habrá subsidio de tasas

Es claro que el Gobierno no podía eliminar el Fondo para la Transformación que se creó hace 33 años para apalancar al sector productivo y dejar al Ministerio de Producción sin ningún tipo de rueda de auxilio, mucho más luego de que 26 cámaras y federaciones pidieran medidas que le llevaran algo de oxígeno a las pymes mendocinas.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Vargas Arizu El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, tendrá bajo su órbita la nueva dirección de Financiamiento Productivo, que apunta sólo a subsidiar tasas para que las pymes accedan a créditos más benévolos en el sistema financiero. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por eso ideó esta nueva dirección de Financiamiento Productivo, pero el cambio es radical: se terminó la chance de que el Estado mendocino otorgue créditos al sector privado, sólo está dispuesto a financiar tasas de interés.

Para eso se proyecta que la nueva dirección tenga 3 áreas definidas: la que se dedicará exclusivamente al subsidio de tasas, otra que gestionará los activos vigentes y los flujos de reposición (el Fondo para la Transformación otorgó créditos hasta hace poco y la devolución de esos préstamos vendrá a fondear esta nueva dirección) y contará también con un área de asesoramiento y acompañamiento a las pymes para que puedan acceder a créditos en el sector financiero.

Es probable que acá también se trabaje con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), que son sociedades conformadas por privados, que llegado el caso le sirve a una pyme para conseguir las garantías que el banco le exige a la hora de pedir un crédito. Obviamente ese respaldo de garantía se hace a cambio de un pago que deberá hace la pyme a esa SGR.

"Uno de los principales atractivos del Fondo era que prestaba créditos a una tasa más baja que el sistema financiero. por eso ahora el Estado estará para subsidiar esa tasa a los proyectos que se evalúen que son productivos, y acompañará a las pymes para que accedan a los préstamos del sector financiero", adelantó una fuente de Hacienda y recalcó que para esos casos se firmarán contratos similares a los que se firman para obras públicas, de manera tal que el beneficiario pueda asegurarse la continuidad del beneficio, más allá de que el proyecto se prolongue y por ejemplo supere una gestión de gobierno.

El mismo ministro Víctor Fayad aseguró esta semana en la Legislatura que “hay indicios de que en 2026 y hacia adelante habrá financiamiento financiero”, en un contexto en el que “se necesita movilidad del capital y de emprendedores que invierten en sectores que hoy son más rentables que otros”.

Juegos y Casinos se reestructura y dejará de hacer aportes sociales por un año

Restructurar para hacerlo sustentable económicamente: ese es el objetivo que persigue el proyecto que Fayad llevó a la Legislatura para reformar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Pretende darle a Ida López, la titular del organismo, la potestad de reorganizar áreas, modificar funciones y redefinir su estructura operativa durante un año.

Ida López.jpg El Instituto de Juegos y Casinos, que comanda Ida López, podrá reestructurarse para hacerlo sustentable económicamente. Hoy pierde ingresos y debe sostener a los empleados del casino del Este que fue consumido por un incendio en marzo pasado. Foto: archivo

Fayad asumió que el Instituto "no puede tener unidades de negocio que obliguen a ser financiadas por el erario público”.

Lo que supone el proyecto es que ese Instituto no puede seguir funcionando como está, ni sostener la estructura de 446 empleados que tiene hoy. por eso abre un programa de retiros voluntarios y ofrece indemnizaciones de 120%.

Desde adentro del Instituto asumen que los ingresos se vienen cayendo notoriamente, el nivel de apuestas no sólo se redujo, sino que también mutó a la versión on line, y eso exige un cambio en la mega estructura que tiene.

"Hoy la apuesta en el paño, en cualquier casino tiene muy poca recaudación, tanto que no cubre ni el 30% de los sueldos de los empleados que están abocados a ese sector y eso insostenible en el tiempo", ejemplificó una fuente para graficar qué áreas son las más críticas.

incendio casino mendoza san martin El Casino de San Martín se incendió en marzo pasado y desde ese momento no volvió a funcionar. Los sueldos se siguen pagando igual. Foto: archivo

Pero además, a esa situación de fondo se sumó el incendio en el Casino del Este, el Tótem Boulevard, que en marzo pasado consumió por completo esa sala de juegos que representaba 32% de lo que recauda el instituto en materia de tragamonedas. Allí trabajaban 46 empleados estatales del Casino y otros 60 que fueron contratados por el Grupo Kristich, que es el concesionario de ese casino.

"A esos empleados se les sigue pagando su sueldo básico, más el fondo de estímulo que exige una paritaria muy antigua que sigue vigente, y si bien algunos fueron reubicados, esa situación exige una revisión", apunta otra fuente que conoce la estructura del casino desde hace años.

Ante ese panorama, el proyecto también libera al Instituto de Juegos y Casinos de cumplir con las transferencias destinadas a programas especiales de salud, bibliotecas populares y Administración Central, y propone "suspender transitoriamente" la aplicación de normas que lo obligan a remitir esos fondos.

Hay que recordar que el artículo 38 de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que las transferencias netas que el IPJyC a programas especiales "no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos".

Es más: en el mismo proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar aportes al organismo si el Instituto no logra afrontar con recursos propios las erogaciones derivadas del proceso.