Cornejo se aferra al escudo radical por si las nubes del cielo Milei oscurecen

Digresión universitaria

Al margen, las casas de altos estudios nacionales sufren también una de sus peores crisis económico financieras de la historia democrática, que incluye la posibilidad de cierre de hospitales universitarios señeros en todo el país donde se forman los mejores médicos de Latinoamérica.

Una alerta que encendieron hasta las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), renunciando por un rato a su estirpe conservadora y esquiva a los posicionamientos políticos tan comunes en otras casas de altos estudios como Córdoba, La Plata o Buenos Aires.

El próximo 12 de mayo habrá una marcha de universidades en todo el país para la que se espera una enorme convocatoria. Piden que el presidente cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso. Allí deberíamos estar todos defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad: ningún derecho es definitivo.

Hospital Universitario de la UNCuyo 2 Sin fondos de la Nación, la UNCuyo destinó $120 millones para que su hospital siga atendiendo este año. Foto: archivo

Legisladores nerviosos

El apoyo a Milei entre los legisladores nacionales no libertarios, tambalea. Sus principales aliados andan refunfuñando por los pasillos porque no pudieron capitalizar de ninguna forma el haber empeñado la confianza de sus electores regalando sus votos al mileísmo.

Karina Milei confiaba en que sus acuerdos aceitados con los Menem y su pata peroncha en el Congreso -que atraviesa a una parte importante del peronismo de provincias, el PRO y partidos provinciales- permitiría una reforma electoral.

Las modificaciones incluirían no solo el fin de las PASO sino, principalmente, la posibilidad de discutir el adelantamiento de las elecciones presidenciales para el primer semestre del año que viene con el objetivo de agarrar a la oposición aún adormecida y facilitar así la reelección del presidente. Eso está hoy -quizás por los guisos de corrupción que no dan respiro- frío.

Yo con vos, yo con todos

La formación de Cornejo le permite ver jugadas antes de que sucedan, un Lionel Messi de la política nacido en San Carlos. Jugó exitosamente en la alianza con los Kirchner en 2007 que lo depositó a él en la intendencia de Godoy Cruz. La vio con Cambiemos en 2015 y bancó fuerte a Mauricio Macri, apoyo que lo llevó por primera vez a la gobernación de Mendoza.

Ahora es el más mileísta de los gobernadores del país y tiene trato preferencial en la Casa Rosada. Tiene más fotos con Karina que con el presidente pero eso tiene más que ver más con las fobias del primer mandatario nacional que con otra cosa, ponele.

El gobernador sigue con especial atención el minuto a minuto de los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que por la banca férrea del presidente y en especial de su hermana Karina, el propio Cornejo sospecha que podría haber algo más.

manuel adorni Alfredo Cornejo sigue con especial atención el minuto a minuto de los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Las boinas, el escudo y los globos

Por eso, el Messi de la política mendocina siempre tiene bajo su manga, algún plan B por si el A no madura del todo al momento de bajar la fruta de la viña y festejar el placer del vino nuevo o de una victoria electoral, que son más o menos la misma cosa.

No hay acto en el que se presente el mandatario que no tenga los colores rojo y blanco, algún militante octogenario con su boina blanca y el escudo radical en algún fondo pensado para la foto o para dar el discurso que lo llevó hasta ese evento partidario.

Esos gestos, para muchos menores, tienen un peso simbólico enorme porque muestran a un Cornejo ordenando siempre hacia el lugar de la mística militante rodeando todos los espacios y lugares por si hace falta algún día soltarse de la mano de las fuerzas del cielo y volver a las raíces.

alfredo cornejo fiesta de la ganaderia Alfredo Cornejo brindó un discurso este sábado en la Fiesta de la Ganadería. Volvió a reiterar su apoyo a las políticas de Milei. Foto: Prensa de Gobierno

Nada es lo que era

El radicalismo se ha convertido en un partido provincial. Los que supieron ser sus bastiones emblemáticos, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, hace rato le dan la espalda y los pocos legisladores nacionales que conserva, lucen con la peluca de Milei.

Junta algunos votos en provincias chicas como Corrientes pero no movería la aguja con un candidato propio a nivel nacional ni a gancho, al menos hoy. Es una realidad que muchos dirigentes prefieren no mirar pero saben que es así.

Tiene un changüí: como al peronismo, lo sostienen bases sólidas con capillas en todos los pueblos del país y militantes de todas las edades -aunque cada vez menos jóvenes- ambos. La crisis de los partidos no discrimina.