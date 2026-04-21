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Reclamo de fondos

Confirmaron que habrá una marcha federal por el financiamiento universitario y la UNCuyo se sumará

El Consejo Interuniversitario Nacional comunicó en sus redes sociales que la marcha federal se hará el 12 de mayo. En Mendoza la UNCuyo activó la organización

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Las anteriores marchas en defensa del financiamiento universitario que se hicieron en Mendoza fueron multitudinarias y concentraron a decenas de miles de manifestantes que confluyeron en la plaza Independencia. 

Las anteriores marchas en defensa del financiamiento universitario que se hicieron en Mendoza fueron multitudinarias y concentraron a decenas de miles de manifestantes que confluyeron en la plaza Independencia. 

Luego de que trascendiera que el gobierno de Javier Milei irá a la Corte Suprema para que defina la cuestión de fondo sobre el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y pretende reactivar el debate con un nuevo proyecto, el Consejo Interuniversitario Nacional cofirmó que hará una cuarta marcha federal en reclamo por esos fondos y la UNCuyo se sumará.

Será el próximo 12 de mayo. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentrará en Plaza de Mayo, mientras que desde la UNCuyo confirmaron que adherirán pero todavía no hay detalles de la logística del recorrido y la concentración de los manifestantes.

De hecho, días atrás la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez declaró que a su entender el Gobierno nacional “está haciendo todo lo posible para demorar” el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y advirtió que mientras se estiraba la definición judicial, las casas de estudio siguen funcionando “como pueden”, con recursos limitados y salarios atrasados.

Tuit consejo interuniversitario nacional por marcha federal

Hay que recordar que las tres multitudinarias marchas anteriores, que en Mendoza reunieron a decenas de miles de manifestantes, partieron de la Ciudad universitaria, recibieron columnas de otras facultades y de la UTN y confluyeron en la Plaza Independencia.

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La nueva marcha federal en defensa del financiamiento universitario se hará el 12 de mayo próximo.

La nueva marcha federal en defensa del financiamiento universitario se hará el 12 de mayo próximo.

De hecho antes de confirmar esa logística desde la UNCuyo deberán coordinar la manifestación con todo el sistema universitario del país, para que coincidan los reclamos.

La estrategia de Milei que desencadenó una marcha federal

El viernes pasado, justo el día en que se vencía el plazo para que el gobierno cumpla el fallo de la Justicia y ponga en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, con un impacto fiscal de $2,5 billones, se reunió en Casa Rosada la mesa política del núcleo íntimo del presidente Javier Milei.

De allí habría surgido una doble apuesta: por un lado que la Procuración del Tesoro Nacional, a través de Sebastián Amerio presente un recurso extraordinario y sea la Corte Suprema la encargada de tratar el tema; y por otro lado reactivar el debate en el Congreso para que se discuta el propio proyecto de una Ley de Educación Superior, que entró en febrero pasado y que tiene un impacto fiscal menor a la ley de financiamiento universitario que ya sancionó el Congreso y que el Ejecutivo no aplica.

Si bien el asesor presidencial Santiago Caputo parece impulsar ese aceleramiento del debate legislativo, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no le darían los números para retomar la discusión de ese proyecto.

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