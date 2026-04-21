Confirmaron que habrá una marcha federal por el financiamiento universitario y la UNCuyo se sumará

Tuit consejo interuniversitario nacional por marcha federal

Hay que recordar que las tres multitudinarias marchas anteriores, que en Mendoza reunieron a decenas de miles de manifestantes, partieron de la Ciudad universitaria, recibieron columnas de otras facultades y de la UTN y confluyeron en la Plaza Independencia.

Marcha universitaria6.jpg La nueva marcha federal en defensa del financiamiento universitario se hará el 12 de mayo próximo. Foto: Martín Pravata

De hecho antes de confirmar esa logística desde la UNCuyo deberán coordinar la manifestación con todo el sistema universitario del país, para que coincidan los reclamos.

La estrategia de Milei que desencadenó una marcha federal

El viernes pasado, justo el día en que se vencía el plazo para que el gobierno cumpla el fallo de la Justicia y ponga en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, con un impacto fiscal de $2,5 billones, se reunió en Casa Rosada la mesa política del núcleo íntimo del presidente Javier Milei.

De allí habría surgido una doble apuesta: por un lado que la Procuración del Tesoro Nacional, a través de Sebastián Amerio presente un recurso extraordinario y sea la Corte Suprema la encargada de tratar el tema; y por otro lado reactivar el debate en el Congreso para que se discuta el propio proyecto de una Ley de Educación Superior, que entró en febrero pasado y que tiene un impacto fiscal menor a la ley de financiamiento universitario que ya sancionó el Congreso y que el Ejecutivo no aplica.

Si bien el asesor presidencial Santiago Caputo parece impulsar ese aceleramiento del debate legislativo, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no le darían los números para retomar la discusión de ese proyecto.