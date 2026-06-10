La esposa de Adorni se amparó en la Inocencia Fiscal en medio de la investigación por su patrimonio

manuel-adorni-y-bettina-angeletti-en-una-imagen-de-diciembre-de-2021-foto-instagrammadorniarchivo-33UPLGM6TBEH5EOWD6ZCWNO2DY Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Julieta Angeletti.

En el caso específico de Angeletti, la consulta a los registros arrojó que se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril de 2017, encuadrada en el rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. Durante un extenso período posterior se desempeñó dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, habiendo revocado esa condición en los años siguientes.

Sin embargo, los registros demuestran que la cónyuge del funcionario no formalizó sus respectivas altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a las Ganancias hasta octubre de 2025. Para esa fecha, el matrimonio ya integraba la nómina legal de Personas Políticamente Expuestas (PEP) debido a la jerarquía del cargo que ejerce Manuel Adorni en el Poder Ejecutivo. El acogimiento a la inocencia fiscal busca subsanar estas omisiones técnicas previas de manera definitiva.

Causa judicial e impacto de la inocencia fiscal

La decisión de acogerse al régimen de inocencia fiscal se produce en paralelo a una causa criminal que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicho expediente judicial, que se encuentra bajo la instrucción del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan presuntos desajustes entre los ingresos declarados por el núcleo familiar y los consumos reales detectados por los peritos del caso.

Dentro de las operaciones financieras que evalúa la Justicia, se destaca la adquisición en 2025 de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según las constancias del caso, la transacción se pactó mediante la entrega de U$S 30.000 en efectivo y la constitución de una hipoteca privada sin intereses por un valor de U$S 200.000 con las antiguas propietarias de la unidad habitacional.

Asimismo, la investigación penal abarca el desembolso de U$S 245.000 en efectivo destinados a la remodelación de una vivienda familiar en el country club Indio Cua, situado en la localidad de Exaltación de la Cruz. A este monto se añaden consumos acumulados con tarjetas de crédito durante el período 2025 que superan los $85 millones, con un promedio mensual que triplicaba los haberes netos percibidos por el jefe de Gabinete en el ejercicio de sus funciones públicas. Ante estas sospechas, el blanqueo abre un nuevo escenario legal.

manuel-adorni-y-bettina-julieta-angeletti-2 Bettina Julieta Angeletti y Manuel Adorni presentarán en los próximos días la declaración jurada de bienes.

El secreto tributario de la inocencia fiscal

La constancia emitida por el ente recaudador confirma que la solicitud para acogerse al período impositivo 2025 se mantendrá vigente en los sistemas oficiales hasta el próximo 9 de julio. No obstante, los documentos públicos de ARCA no especifican los montos dinerarios regularizados ni detallan la naturaleza de los activos que fueron ingresados al esquema de sinceramiento que propone la inocencia fiscal actual.

Los datos precisos sobre el volumen total del blanqueo de capitales permanecen bajo el estricto amparo del secreto fiscal regulado por las leyes locales. Por este motivo, se desconoce públicamente si la normalización de las obligaciones tributarias se vincula a tenencias de moneda extranjera, bienes inmuebles no registrados o cuentas bancarias previas a este trámite.

La conducción de la Jefatura de Gabinete fue consultada por medios periodísticos respecto a la situación de Angeletti y el trámite iniciado ante el fisco, pero optaron por mantener el silencio y no emitir declaraciones ni comentarios oficiales sobre el procedimiento documentado. La aplicación de la inocencia fiscal continuará bajo la lupa de la opinión pública.