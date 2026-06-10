Karina Milei negocia el fin de las PASO nacionales y podría tener el respaldo de Cornejo

alfredo cornejo karina milei El tema de la suspensión o eliminación de las PASO surgió también en la reunión que mantuvo Alfredo Cornejo con Karina Milei, Lule Menem, Diego Santilli y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Ante la consulta de si acompañarían esa posibilidad de suspender o eliminar las PASO, algo que presumiblemente se podría discutir este mes en el Senado, los radicales mendocinos no lo descartaron.

"Hay que analizar el proyecto completo, porque es probable que se avance con la suspensión de las PASO, se podría acompañar en el Congreso para lo cual no estamos cerrados, pero dejando en claro que en Mendoza habrá PASO", confirmó una fuente muy allegada al gobernador.

La salvedad no es menor. Es que en Cambia Mendoza están decididos a defender las PASO para las elecciones provinciales porque aducen que es una herramienta que siempre sirvió para dirimir candidaturas. Como argumento recuerdan que con las PASO se definieron las candidaturas de Rodolfo Suarez en el 2019 y también en el 2023 fueron clave para sostener definir entre Alfredo Cornejo y Luis Petri.

En el PJ las PASO también sirvieron para dirimir la disputa que en el 2019 tuvieron Alejandro Bermejo y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Cuatro años más tarde, en el mismo peronismo hubo que elegir entre cuatro aspirantes, y fue Omar Parisi quien se quedó con esa candidatura.

Suspender las PASO nacionales a cambio de desdoblar elecciones

En medio de las negociaciones entre libertarios y radicales mendocinos surgió también la posibilidad de que para el 2027 Mendoza mantenga su esquema electoral desdoblado de los comicios nacionales.

Para convencerlos de esa conveniencia, los mendocinos aseguran que adelantando los comicios provinciales, los libertarios que no tienen demasiados candidatos consolidados en las comunas podrían arrogarse el triunfo compartido con sus socios de Cambia Mendoza.

Les recuerdan que en las últimas elecciones desdobladas de las 6 comunas peronistas que fueron a las legislativas en febrero pasado, Cambia Mendoza en sociedad con el PRO, no sólo arrasó en Luján, sino que ganó en Rivadavia, en el Concejo Deliberante de San Rafael y quedaron a 3 puntos en Maipú.