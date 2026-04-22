La letra chica del proyecto de reforma electoral que Javier Milei envió al Congreso

La letra chica del proyecto de reforma electoral de Javier Milei

El proyecto de Ley ingresó a la Cámara del Senado y cuenta con 79 artículos en donde se proponen varias modificaciones a la Ley actual.

Entre los principales cambios que propone el proyecto del gobierno de Javier Milei se encuentra la eliminación de las PASO a nivel nacional y la vuelta a internas, pero financiadas por los propios partidos políticos. De esta manera, se busca reducir el gasto público.

También cambia los requisitos para la creación y funcionamiento de los partidos. En ese sentido, para obtener la personería jurídica se exigirá un mínimo de 50 electores fundadores por distrito y otros requisitos tales como la declaración de principios, la carta orgánica, etc.

El proyecto de Ley también incorpora la figura de Ficha Limpia, que impede que personas que tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos o violaciones a los derechos humanos puedan ser candidatos o asumir como autoridad partidaria.

Otro punto clave es que se prohíbe la doble postulación y se establece la obligatoriedad de listas con alternancia de género.

El texto completo del proyecto de Reforma Electoral

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Más cambios del proyecto de reforma electoral

En el proyecto de Ley de la Reforma Electoral se establece el uso de boleta única para todos los cargos nacionales y los comienzos y finales de cada campaña electoral, cómo así como también las multas. Otra prohibición tiene que ver con los actos de inauguración de obras públicas y anuncios gubernamentales durante los 25 días previos a la votación, para evitar influencias en el electorado.

En cuanto al financiamiento partidario, se establece que los aportes estatales se limitarán a partidos reconocidos y se prohíben donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, extranjeros o personas con antecedentes penales graves.

Asimismo, el debate presidencial dejará de ser obligatorio para todos los candidatos, según la reforma electoral que propone Milei.