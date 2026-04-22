El texto completo del proyecto de Reforma Electoral de Javier Milei: cuáles son los puntos claves

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Los puntos claves del proyecto de reforma electoral

Eliminación de las PASO

El proyecto establece la derogación total del Título II de la Ley 26.571, lo que implica la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esto, la selección de candidatos volvería a quedar en manos de las cartas orgánicas de cada partido.

Implementación de la Boleta Única de Papel (BUP)

Se propone un cambio radical en la forma de emitir el sufragio:

La Boleta Única de Papel incluirá todas las categorías en una sola hoja, dividida en filas horizontales por cargo y columnas verticales por agrupación política.

Incluirá el nombre, sigla, logo y número de la agrupación.

de la agrupación. Para cargos ejecutivos (Presidente y Vice) y legisladores nacionales, se incluirán fotografías a color de los candidatos principales.

de los candidatos principales. Se incorpora un casillero específico para votar por lista completa de una misma agrupación con una sola marca.

javier milei Foto: Noticias Argentinas

"Ficha Limpia" e ineligibilidad

El proyecto endurece los requisitos éticos para ser candidato o funcionario:

No podrán ser candidatos quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia .

. Esta restricción se aplica incluso si la sentencia no es ejecutable aún y rige hasta que se cumpla la pena o sea revocada.

Se crea un Registro Público de Ficha Limpia gestionado por la Cámara Nacional Electoral.

gestionado por la Cámara Nacional Electoral. Quienes estén en esta situación tampoco podrán ser designados en cargos del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios o directores de empresas estatales.

Requisitos más estrictos para los Partidos Políticos

Para evitar la proliferación de sellos partidarios, se elevan las exigencias:

Para ser reconocido como partido nacional , una agrupación deberá tener personería jurídica vigente en al menos 10 distritos (actualmente se requieren 5).

, una agrupación deberá tener personería jurídica vigente en al menos (actualmente se requieren 5). Deben mantener una afiliación mínima equivalente al 0,1% del Registro Nacional de Electores .

. Los partidos de distrito deberán contar con un número de afiliados no inferior al 0,5% de su padrón , con un tope de 2.000.000 de inscriptos para el cálculo.

, con un tope de 2.000.000 de inscriptos para el cálculo. Es causa de caducidad de la personería no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales sucesivas.

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Cambios en el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR)

Se suspende la elección directa de los Parlamentarios del MERCOSUR.

de los Parlamentarios del MERCOSUR. Hasta que se establezca un "Día del MERCOSUR Ciudadano" regional, los representantes argentinos serán elegidos de entre los legisladores del Congreso Nacional .

. Estos legisladores no percibirán una remuneración extra por esta función.

Financiamiento y Campaña Electoral