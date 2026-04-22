Javier Milei cumplió con lo anunciado y presentó en el Congreso el proyecto de Reforma Electoral que establece varios cambios, entre ellos, la eliminación de las PASO para lograr reducir el gasto público.
El texto completo del proyecto de Reforma Electoral de Javier Milei: cuáles son los puntos claves
El gobierno de Javier Milei ingresó este miércoles al Senado Nacional el proyecto de reforma electoral. Qué dice el texto
Desde el gobierno nacional destacaron que también se busca modificar el financiamiento a los partidos, como así también la incorporación de Ficha Limpia para los candidatos y las autoridades partidarias.
El texto completo de la Reforma Electoral
Este es el proyecto de Reforma Electoral que presentó el Gobierno Nacional al Congreso:
Los puntos claves del proyecto de reforma electoral
Eliminación de las PASO
El proyecto establece la derogación total del Título II de la Ley 26.571, lo que implica la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esto, la selección de candidatos volvería a quedar en manos de las cartas orgánicas de cada partido.
Implementación de la Boleta Única de Papel (BUP)
Se propone un cambio radical en la forma de emitir el sufragio:
- La Boleta Única de Papel incluirá todas las categorías en una sola hoja, dividida en filas horizontales por cargo y columnas verticales por agrupación política.
- Incluirá el nombre, sigla, logo y número de la agrupación.
- Para cargos ejecutivos (Presidente y Vice) y legisladores nacionales, se incluirán fotografías a color de los candidatos principales.
- Se incorpora un casillero específico para votar por lista completa de una misma agrupación con una sola marca.
"Ficha Limpia" e ineligibilidad
El proyecto endurece los requisitos éticos para ser candidato o funcionario:
- No podrán ser candidatos quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia.
- Esta restricción se aplica incluso si la sentencia no es ejecutable aún y rige hasta que se cumpla la pena o sea revocada.
- Se crea un Registro Público de Ficha Limpia gestionado por la Cámara Nacional Electoral.
- Quienes estén en esta situación tampoco podrán ser designados en cargos del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios o directores de empresas estatales.
Requisitos más estrictos para los Partidos Políticos
Para evitar la proliferación de sellos partidarios, se elevan las exigencias:
- Para ser reconocido como partido nacional, una agrupación deberá tener personería jurídica vigente en al menos 10 distritos (actualmente se requieren 5).
- Deben mantener una afiliación mínima equivalente al 0,1% del Registro Nacional de Electores.
- Los partidos de distrito deberán contar con un número de afiliados no inferior al 0,5% de su padrón, con un tope de 2.000.000 de inscriptos para el cálculo.
- Es causa de caducidad de la personería no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales sucesivas.
Cambios en el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR)
- Se suspende la elección directa de los Parlamentarios del MERCOSUR.
- Hasta que se establezca un "Día del MERCOSUR Ciudadano" regional, los representantes argentinos serán elegidos de entre los legisladores del Congreso Nacional.
- Estos legisladores no percibirán una remuneración extra por esta función.
Financiamiento y Campaña Electoral
- Financiamiento privado: Se establece un límite máximo de aportes por persona (humana o jurídica) del 35% de lo que resulte de multiplicar el valor del módulo electoral por los electores registrados.
- Publicidad oficial: Se prohíben los actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento de planes estatales durante los 25 días anteriores a la elección general.
- Transparencia digital: Las agrupaciones deberán registrar sus cuentas oficiales de redes sociales y canales digitales ante la Justicia Electoral.
- Encuestas: Se prohíbe publicar sondeos desde 48 horas antes de la elección hasta 2 horas después del cierre de los comicios.