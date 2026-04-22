La mujer imputada por amenazas: "Sabía que llevaba un arma de juguete a la escuela pero no que era delito"

ministerio publico fiscal El MPF imputó a la mujer y su hijo por amenazas públicas.

De todas formas, la mujer imputada contradijo la versión de la Fiscalía y precisó que "yo nunca le dije que lleve el arma a la escuela. Eso es mentira. Jamás había estado presa en mi vida. Fue duro y exagerado. Entendí la gravedad pero está muy mal el sistema", consideró la madre del alumno.

Acusada de amenazas junto a su hijo

La mujer había quedado en la lupa judicial luego de que el alumno asistió al colegio de Las Heras con un arma de juguete. Según le informe policial, la madre le dijo a personal policial que había avalado la decisión para demostrar la falla en los controles escolares, en medio de días donde se vivieron constantes amenazas de tiroteos en un centenar de establecimientos de la provincia.

Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.DA) - Rugbiers Franceses La imputada por amenazas estuvo varias horas detenida en la ESTRADA. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El viernes pasado fue imputada por instigación a la intimidación pública y quedó libre, pero el martes se agravó la calificación a intimidación pública agravado por la participación de un menor de edad. Fue trasladada a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA) donde quedó detenida varias horas hasta que recuperó su libertad ese día por la noche.

La mujer continuará imputada en la causa por amenazas pero sin pisar la cárcel. Para ello, deberá cumplir ciertas normas de conductas que le fijo la Justicia tras la decisión de dejarla en libertad: no podrá salir del país, no se deberá acercar al colegio y deberá comparecer ante la Justicia cada 15 días.