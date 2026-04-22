Luego de recuperar su libertad, la mujer que estuvo detenida varias horas en una causa de amenazas públicas decidió brindar su versión sobre los hechos. La sospechosa, que quedó involucrada en el expediente luego de que su hijo llevó un arma de juguete a una escuela en Las Heras, aseguró que el procedimiento fue "duro y exagerado".
La mujer imputada por amenazas: "Sabía que llevaba un arma de juguete a la escuela pero no que era delito"
Está imputada por amenazas por permitir que su hijo llevara una réplica de arma a la escuela. Consideró que el accionar de la Justicia fue "duro y exagerado"
La mujer relató el hecho por el cual quedó imputada por intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad -de 3 a 8 años de cárcel-: "Mi hijo es inteligente. No quería amenazar y nunca le apuntó a nadie".
"Estaba indignado porque no le permitían llevar la mochila a la escuela y se encintó el arma de juguete al cuerpo. Yo no sabía que eso era un delito, pero sabía que no iba con la intención de hacer daño. Es un niño que jamás ha estado en la dirección, es el segundo escolta, es un amor", explicó en declaraciones a radio Nihuil.
De todas formas, la mujer imputada contradijo la versión de la Fiscalía y precisó que "yo nunca le dije que lleve el arma a la escuela. Eso es mentira. Jamás había estado presa en mi vida. Fue duro y exagerado. Entendí la gravedad pero está muy mal el sistema", consideró la madre del alumno.
Acusada de amenazas junto a su hijo
La mujer había quedado en la lupa judicial luego de que el alumno asistió al colegio de Las Heras con un arma de juguete. Según le informe policial, la madre le dijo a personal policial que había avalado la decisión para demostrar la falla en los controles escolares, en medio de días donde se vivieron constantes amenazas de tiroteos en un centenar de establecimientos de la provincia.
El viernes pasado fue imputada por instigación a la intimidación pública y quedó libre, pero el martes se agravó la calificación a intimidación pública agravado por la participación de un menor de edad. Fue trasladada a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA) donde quedó detenida varias horas hasta que recuperó su libertad ese día por la noche.
La mujer continuará imputada en la causa por amenazas pero sin pisar la cárcel. Para ello, deberá cumplir ciertas normas de conductas que le fijo la Justicia tras la decisión de dejarla en libertad: no podrá salir del país, no se deberá acercar al colegio y deberá comparecer ante la Justicia cada 15 días.