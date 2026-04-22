Liberaron a la madre cuyo hijo llevó una réplica de arma a la escuela pero seguirá imputada por amenazas

amenazas en las escuelas Las amenazas de tiroteos se multiplicaron por decenas en las escuelas de Mendoza.

Giro en la causa por amenazas

Según un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, se decidió agravar la imputación a intimidación pública agravado por la participación de un menor de edad debido al "contexto del hecho y la relevancia social del episodio".

El fiscal Juan Manuel Sánchez decidió que la mujer sea detenida y trasladada a la penitenciaría provincial teniendo en cuenta que ese delito prevé una pena de 3 a 8 años de cárcel y que "al momento de la ejecución del hecho, ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando".

La madre quedó alojada en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), el complejo anexo al Polo Judicial Penal, sin embargo su abogado presentó un pedido de recupero de libertad el cual se hizo efectivo en horas de la noche del mismo martes.

Ahora, la mujer continuará imputada en la causa por amenazas pero sin pisar la cárcel. Para ello, deberá cumplir ciertas normas de conductas que le fijo la Justicia tras la decisión de dejarla en libertad: no podrá salir del país, no se deberá acercar al colegio y deberá comparecer ante la Justicia cada 15 días.